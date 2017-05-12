"Не переключайтесь" - выставка в Музее связи. 25-й фестиваль "Виват кино России!". Премьера Михайловского театра "Моцарт. Свадьба Фигаро".

12 мая, пятница, 14:32

50 старых телевизоров начали новую жизнь в музее связи имени Попова в рамках выставочного проекта «Не переключайтесь». Об этом и других событиях - в обзоре культурной жизни Петербурга

Бывшие блоки системы управления наведения ракет теперь работают генеративными музыкальными инструментами. Помогает им в этом старый телевизор. А эта экспозиция создана из коллекции техники скрипачом Дмитрием Крамером. Коллекция в его квартире занимала целую комнату, где хозяин часто музицировал для престарелых кассетников и заслуженных телевизоров. Бетонные экраны художника Вадима Комиссарова и самые старые телевизоры 60-х – это лишь часть экспозиции, над которой поработали 22 художника.

Людмила Васильева, Куратор выставки «Не переключайтесь»:

"У нас есть инсталляция «Грех» - и это телевизоры, от которых остались только корпуса, а они набиты вещами, которые символизируют 7 смертных грехов."

С 12 по 31 мая перфомансы и инсталляции с телевизорами в Музее связи имени Попова. «Не переключайтесь!»

В этом году фестиваль «Виват кино России!» пройдет в 25-й раз, так что программа ожидается грандиозная. В семи кинотеатрах будет показано 142 фильма. А в рамках киномарафона зрители увидят на больших экранах 77 лучших советских мультфильма. В субботу на Дворцовой площади фестиваль откроется большим концертом, посвященным музыке российского кино.

Людмила Томская, Директор фестиваля «Виват кино России»:

13 мая в 15 часов Дворцовая площадь встречает кинофестиваль «Виват кино России». В программе - юбилей творчества Исаака Дунаевского и Максима Дунаевского - звучат песни отца и сына. И второе отделение – "Доктор Ватсон".

С 13 по 17 мая – праздник российского кино в Петербурге. Не пропустите!

Анастасия Тамило. Максим Беляев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.