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10 ноября, четверг, 10:42

"Наивная драма": проба пера юных драматургов

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Под руководством опытных наставников написать пьесу и увидеть ее в качестве постановке на настоящей сцене. Такое даже взрослым драматургам не снилось, а у подростков от 14-ти до 18-ти появилась такая невероятная возможность благодаря проекту "Наивная драма".

Фестивальный калейдоскоп отрывков из пьес, собранных режиссером в единое целое, 2,5 часа наблюдали с замиранием сердца сами авторы, а также их гости: школьные учителя и родители. Для кого-то "Наивная драма" стала шагом в будущую профессию, для кого-то терапией творчеством, а для кого-то возможностью узнать нечто сокровенное о внутреннем мире подростков.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург

 
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