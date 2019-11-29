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29 ноября, пятница, 10:59

"Набережные Петербурга" - великолепное звучание, мировые звезды и новые имена

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Живя в Северной Столице, можно быть в курсе современных тенденций мировой музыкальной культуры, в особенности благодаря фестивалю «Петербургские набережные», который проходит в нашем городе уже в 9 раз. Эксклюзивные интервью со звездами мировой музыки, самые яркие петербургские премьеры – в самых прекрасных дворцах нашего города.

"Месса ди Глориа" Джакомо Пуччини почти не исполнялась в России. А на фестивале в Петербурге прозвучала дважды – в Эрмитаже и Екатерининском дворце. Знаменитый как автор опер, Пуччини и в создании духовной музыки проявил талант, который современники не оценили.

Ученик московской школы при консерватории Адам Гуцериев в 11 лет стал победителем VII Международного конкурса молодых пианистов в Италии. На фестивале сыграв концерт Гайдна в Эрмитаже вместе с маэстро Ореном, понял: выступать с мировой величиной волнительно, зато и легко.       

Сестре Адама, Дали Гуцериева, юному виртуозу виолончели, лауреату международных конкурсов,  фестиваль "Петербургские набережные" подарил новый бесценный опыт. Сыграть концерт Лало с силезским оркестром и Даниэлем – в зале Екатерининского дворца на виолончели Гваданини 1859 года.                                                                                                                                                     

Фестиваль "Петербургские набережные" продлится до 31 декабря и завершится предновогодним концертом саксофониста Федерико Мондельчи и его ансамбля в Георгиевском зале Михайловского замка.

 

 
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