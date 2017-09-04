«Морские дьяволы». На берегу Финского залива прошел фестиваль военно-исторической реконструкции

04 сентября, понедельник, 12:48

Фестивалей военно-исторической реконструкции сегодня существует великое множество, однако, лишь единицы из них могут похвастаться своим постоянным развитием. Морские дьяволы, которые проводятся в Красносельском районе Петербурга с 2011 года – одно из таких событий.

Фестиваль посвящен морским десантам, которые проводила Красная армия в годы Великой отечественной войны. Проходит он на берегу Финского залива на историческом месте высадки Первого Петергофского десанта в 1941 году. На этот раз даты проведения фестиваля стали еще более символичными, ведь 2 сентября – это день окончания Второй мировой войны и день Российской гвардии. Однако, помимо всего вышеперечисленного «морские дьяволы» один из немногих фестивалей военно-исторической реконструкции, который организаторы называют семейным.

Павел Бараненко, режиссер военно-морского фестиваля «Морские дьяволы»: "Фестиваль ориентированный на семью, сюда приходят семьями. Мы вот этого добились, что все приходят с детьми. Это не фестиваль для молодежи среднего возраста, это не фестиваль для пенсионеров. Это фестиваль активный, здесь все приходят что-то потрогать, побегать, посмотреть".