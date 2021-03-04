"Монокль" принимает петербургская сцена. О чем говорят тет-а-тет со зрителем?

04 марта, четверг, 08:39

Моноспектакли можно любить или не любить, но к ним нельзя относиться равнодушно. Этот жанр считается высшим пилотажем актёрской работы: здесь нужны и опыт, и смелость, и, конечно, бесконечное мастерство. У петербуржцев есть уникальная возможность увидеть современные моноспектакли в одном месте. В Балтийском доме проходит международный этап фестиваля «Моноколь».

Онлайн и на сцене - в Петербурге проходит международный фестиваль "Монокль". Какие темы поднимаются перед зрителем и почему они звучат настолько пронзительно - расскажем подробно.