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04 марта, четверг, 08:39

"Монокль" принимает петербургская сцена. О чем говорят тет-а-тет со зрителем?

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Моноспектакли можно любить или не любить, но к ним нельзя относиться равнодушно. Этот жанр считается высшим пилотажем актёрской работы: здесь нужны и опыт, и смелость, и, конечно, бесконечное мастерство. У петербуржцев есть уникальная возможность увидеть современные моноспектакли в одном месте. В Балтийском доме проходит международный этап фестиваля «Моноколь».

Онлайн и на сцене - в Петербурге проходит международный  фестиваль "Монокль". Какие темы поднимаются перед зрителем и почему они звучат настолько пронзительно  - расскажем подробно. 

 
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