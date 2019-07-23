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22 июля, понедельник, 14:46

"Мой бесконечный друг" - художник Александр Войцеховский

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В доме у Александра Войцеховского по полу скачут кролики и пингвины, а новогодние гирлянды живут весь год, а еще здесь весь год создаются трогательные, радостные и непредсказуемые картинки, увидев которые практически каждый человек сразу становится другом художника. Александр Войцеховский и его "бесконечный друг" — прямо сейчас в репортаже на Первом канале.

"Мой бесконечный друг" - портрет Муравьеда, поразившего художника в зоопарке. Его длина ассоциируется у Войцеховского с бесконечностью мира и потока друзей. Друзьям он дарил картинки, которые рисовал на досуге, работая врачом скорой помощи. А от них в 94-м году получил приглашение на выставку... свою собственную.                                                                         

Александр Войцеховский, Художник:

"Они собрали картинки, которые я им дарил, оформили и сделали выставку, а потом еще одну. Они развернули меня лицом к моему призванию."           

С тех пор у Петровича, так зовут художника друзья, вышло несколько книг, в числе которых проиллюстрированная "Барышня-крестьянка" Пушкина, более 70-ти персональных выставок по всему миру от Японии до Америки. В июле открылась очередная - в Петербурге. Галерею "Мольберт" заселили персонажи измерения Петровича: от комаров с человечьими именами до кенгуру, попавшего в женскую баню, перепутав ее со зданием вокзала.                                                                                                   

 Эти полярные капитаны и ученые знакомы Войцеховскому не меньше. Экспедиции в жизни художника начались с 12-ти лет.        

 Александр Войцеховский, Художник: 

"Вначале ездил с отцом, он был изыскателем. Я сбежал из пионерского лагеря, очень я не люблю всю эту обстановку, и он сказал: Молодец! Сбежал из лагеря — хорошо, теперь буду брать тебя в экспедиции. .."

Полярные экспедиции на картинах Александра - часть истории дедушки-полярника, веселого и остроумного Георгия Войцеховского, составившего 9 карт Арктики. 

Александр Войцеховский, Художник:

"Он погиб во время войны, зато бабушка много мне рассказывала о его полярных путешествиях..."                         

Этнограф Катя Дьякова расспрашивает тувинскую подругу Ичимнэй о здешних обычаях. На картинах Александра — истории в деталях с точностью до фамилий людей, ему неизвестных. Правда однажды наделил незнакомца с картинки звучной фамилией Арнольди, а друг и сосед, известный музыкант Сева Гаккель, признал в портрете своего итальянского прадеда Арнольди. Кстати, по словам Севы, художник в Войцеховском не смог окончательно вытеснить врача скорой помощи.                       

Всеволод Гаккель, Музыкант: 

"Петрович является мом лечащим врачом— держит руку на пульсе, если какой-то недуг меня посещает, первый человек, который откликается и к кому я обращаюсь, — это Петрович."                                                                                                           

 Первую помощь Петрович оказывает по-научному дотошно, а вот рисует абсолютно интуитивно: начиная, не знаю чем закончу, признается Саша. Но случается написать и реального человека. К примеру, друга по многочисленным путешествиям Анджея Иконникова-Галицкого.   

Александр Войцеховский, Художник:

"Я рисовал ночью красивую женщину, но она не получалась. Не нравилась мне, как-то я не мог в нее влюбиться. Думал, сейчас пририсую ей усы и бороду и выкину. Но пририсовав ей усы и бороду, я вдруг  узнал в этом портрете своего близкого и прекрасного друга Анджея Иконникова—Галицкого."                                                                                 

 Портрет этот Анджей, писатель и историк, публикует вместо фотографий в своих книгах, объясняя это тем, что в потрете нет ничего моего противного, а только то позитивное, что увидел во мне художник.   

Анджей Иконников—Галицкий, Писатель, историк:

"Картинки Петровича лечат, когда у вас будет совсем плохое настроение, возьмите календарик с картинками Войцеховского, и уже на 3—4 минуте вы поймете, что плохое настроение исчезает. Вы исцелились..."

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург. 

 

 

 
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