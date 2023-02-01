"Моё Ленинградское детство": воспоминания детей, переживших блокаду

01 февраля, среда, 09:16

Блокада,бомбёжка и голод. Страшные слова, ничего хорошего не предвещающие. Но что они для пятилетнего ребёнка, который только начал познавать мир. И вдруг - война! И не из книжек, не из дворовых игр, а самая настоящая. Как дети переживали тяжёлые военные времена и, какой след они оставили в их памяти?

Воспоминания ленинградских детей: в творческих произведениях, театральных постановках и историях живых свидетей военных лет.

Данил Чинёнов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.