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01 февраля, среда, 09:16

"Моё Ленинградское детство": воспоминания детей, переживших блокаду

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Блокада,бомбёжка и голод. Страшные слова, ничего хорошего не предвещающие. Но что они для пятилетнего ребёнка, который только начал познавать мир. И вдруг - война! И не из книжек, не из дворовых игр, а самая настоящая. Как дети переживали тяжёлые военные времена и, какой след они оставили в их памяти?

Воспоминания ленинградских детей: в творческих произведениях, театральных постановках и  историях живых свидетей военных лет.

Данил Чинёнов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург. 

 

 
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