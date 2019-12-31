30 декабря, понедельник, 13:12

Новый год – это пора чудес и волшебства, и особенно трепетно к этому празднику относятся дети. Но чтобы исполнить заветное желание, не обязательно быть Дедом Морозом. В эти дни добрым волшебником может стать любой горожанин. В Петербурге проходит благотворительная акция «Мечты сбываются».

Шестнадцатилетний Алексей Суслов мечтает только об одном – сняться хотя бы в небольшом эпизоде сериала "Ералаш" и пообщаться лично с художественным руководителем известного киножурнала. Новогодние чудеса точно случаются, уверяет он. Ведь в прошлом году он встретился с мультипликатором Алексеем Котеночкиным (сыном знаменитого автора "Ну, погоди?") - это было заветным желанием мальчишки много лет, значит, и на этот раз волшебство имеет место быть.

Устраивать новогодний праздник для своих подопечных в петербургском детском хосписе - давняя традиция. Каждый год врачи и волонтеры проекта "Мечты сбываются" опрашивают детей об их заветных желаниях, опубликовывают их на сайте акции и ждут добрых волшебников, которые их осуществят.

Александр Ткаченко – Протоиерей, основатель первого детского хосписа в России:

"Проект "Мечты сбываются" существует ровно столько, сколько существует детский хоспис, уже больше 15 лет. Вся наша деятельность начиналась с того, что мы исполняли мечты детей, помогали им жить, не смотря на тяжесть заболевания. Исполняя эти мечты, мы знакомились с кругом интереса пациента и стремились наполнить жизнь ребенка радостными событиями. Это стало философией детского хосписа, который, спустя некоторое время, оформился даже в целое отдельное направление в медицине".

Изначально этот проект был только петербургским, с 2008 он стал всероссийским. А сегодня добрые люди со всего мира помогают исполнять заветные желания этих детей, даже самые необычные. Маша Филина много лет мечтала о поездке в Японию. Она не только изучила историю и культуру страны восходящего солнца, но даже выучила японский язык. И в прошлом году на встрече с Дедом Морозом из Великого Устюга рассказала о своей мечте главному волшебнику. Чудо случилось – девочка буквально недавно вернулась из путешествия.

Поездка Маши вселила надежду многим пациентам детского хосписа. Шестилетний Гоша Цветков уже второй год мечтает о поездке на мёртвое море, ведь, как известно, оно обладает лечебными свойствами, а в Иерусалиме происходят невероятные чудеса.

Для 13-тилетней Сони чудом уже будет вот такое кресло. Оно помогает организму расслабиться, а это самое главное при ее заболевании.

Аня Лозовая тоже мечтает о качелях, правда, об обыкновенных садовых, на которых можно как сидеть, так и лежать. Аня живет вместе с родителями в частном доме и много времени проводит на свежем воздухе.

Конечно, главные мечты этих ребят поправиться и выздороветь. Поэтому любое чудо может их приблизить к исполнению самого заветного желания. И сделать на мгновение счастливыми. Дети с тяжелыми заболеваниями могут не успеть стать взрослыми. И волшебство должно прийти в их жизнь вовремя: сегодня, сейчас.

Чтобы присоединиться к благотворительной акции, нужно лишь зайти на сайт хоспис точка дети.

Ирина Товкалева. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.