08:29 31 декабря, вторник
RSS В избранное
30 декабря, понедельник, 13:12

"Мечты сбываются"

Версия для печати

Новый год – это пора чудес и волшебства, и особенно трепетно к этому празднику относятся дети. Но чтобы исполнить заветное желание, не обязательно быть Дедом Морозом. В эти дни добрым волшебником может стать любой горожанин. В Петербурге проходит благотворительная акция «Мечты сбываются».

Шестнадцатилетний Алексей Суслов  мечтает только об одном – сняться хотя бы в небольшом эпизоде сериала "Ералаш" и пообщаться лично с художественным руководителем известного киножурнала. Новогодние чудеса точно случаются, уверяет он. Ведь в прошлом году он встретился с мультипликатором Алексеем Котеночкиным (сыном знаменитого автора "Ну, погоди?") - это было заветным желанием мальчишки много лет, значит, и на этот раз волшебство имеет место быть.

Устраивать новогодний праздник для своих подопечных в петербургском детском хосписе - давняя традиция. Каждый год врачи и волонтеры проекта "Мечты сбываются" опрашивают детей об их заветных желаниях, опубликовывают их на сайте акции и ждут добрых волшебников, которые их осуществят.

Александр Ткаченко – Протоиерей, основатель первого детского хосписа в России:

"Проект "Мечты сбываются" существует ровно столько, сколько существует детский хоспис, уже больше 15 лет. Вся наша деятельность начиналась с того, что  мы исполняли мечты детей, помогали им жить, не смотря на тяжесть заболевания. Исполняя эти мечты, мы знакомились с кругом интереса пациента и стремились наполнить жизнь ребенка радостными событиями. Это стало философией детского хосписа, который, спустя некоторое время, оформился даже в целое отдельное направление в медицине".

Изначально этот проект был только петербургским, с 2008 он стал всероссийским. А сегодня добрые люди со всего мира помогают исполнять  заветные желания этих детей,  даже самые необычные. Маша Филина много лет мечтала о поездке в Японию. Она не только изучила историю и культуру страны восходящего солнца, но даже выучила японский язык. И в прошлом году на встрече с Дедом Морозом из Великого Устюга рассказала о своей мечте главному волшебнику. Чудо случилось –  девочка буквально недавно вернулась из  путешествия.

Поездка Маши вселила надежду многим пациентам детского хосписа. Шестилетний Гоша Цветков уже второй год мечтает о поездке на мёртвое море, ведь, как известно, оно обладает лечебными свойствами, а в Иерусалиме происходят невероятные чудеса.

Для 13-тилетней Сони  чудом уже будет вот такое кресло. Оно помогает организму расслабиться, а это самое главное при ее заболевании.

Аня Лозовая тоже мечтает о качелях, правда, об обыкновенных садовых, на которых можно как сидеть, так и лежать. Аня живет вместе с родителями в частном доме  и много времени проводит на свежем воздухе.

Конечно, главные мечты этих ребят поправиться и выздороветь. Поэтому любое чудо может их приблизить к исполнению самого заветного желания. И сделать на мгновение счастливыми. Дети с тяжелыми заболеваниями могут не успеть стать взрослыми. И волшебство должно прийти в их жизнь вовремя: сегодня, сейчас. 

Чтобы присоединиться к благотворительной акции, нужно лишь зайти на сайт  хоспис точка дети.

Ирина Товкалева. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Субсидии для малого и среднего бизнеса. Тучков мост ...
02.06.2016, 18:37

Субсидии для малого и среднего бизнеса. Тучков мост ...

Петербургский визит Деда Мороза
28.12.2015, 14:51

Петербургский визит Деда Мороза

Подарки, которые очень нужны
23.12.2015, 13:04

Подарки, которые очень нужны

Тема недели

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72