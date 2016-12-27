Мечты сбываются

27 декабря, вторник, 13:07

Дети, измученные долгим и сложным лечением ждут добрых волшебников. Благотворительные организации вновь обращаются к горожанам с призывом вместе исполнить детские новогодние мечты. Кто-то желает встретиться с любимым артистом, у кого-то мечта – белый рояль, а для кого-то просто необходима инвалидная коляска. Каждый из нас может стать этим добрым волшебником и подарить детям сказку. Они верят и ждут!

Таисия Кравчик:

"Я Хочу с тобой встретиться и хочу, чтобы ты к нам приехал. Приезжай скорей."

Семилетняя Таисия обращается к известному певцу Сергею Лазареву. Увидеться с ним и вместе исполнить один из его хитов – заветная мечта девочки. Находясь по долгу одной в больничной палате, музыка помогала Таисии пережить мучительные курсы химиотерапии и успешно перенести пересадку костного мозга. Почти год назад Таисии врачи поставили диагноз – идиопатическая апластическая анемия. Это когда костный мозг не может правильно вырабатывать клетки крови.

Елена Еременко, Мама Таисии:

"Сама трансплантация, ничего, молодец. Конечно, она немного похудела, были всякие проблемы. Но в принципе, по большому счету, хорошо. Всякое было. "

Помимо того, что Таисия поет, танцует и занимается музыкой, она хорошо рисует, лепит и делает подарки своими руками многочисленным родным и близким. Взамен она не просит дорогих телефонов и планшетов, лишь бы только любимого артиста увидеть и настоящего Деда Мороза из Великого Устюга.

Елена Еременко, Мама Таисии:

"Любое желание, когда оно исполняется, поддерживает человека, вселяет надежду, веру в жизнь, радость, а тем более тяжелобольному ребенку в лечении это очень помогает. Это моральный толчок к выздоровлению. Очень мощный."

Хочется верить, что желание Таисии обязательно сбудется. Возможно, сам Сергей Лазарев увидит этот репортаж и возьмет на себя миссию доброго волшебника. Быть причастным к счастью другого человека – бесценно. В этом убеждены сотрудники Детского Хосписа и потому уже в тринадцатый раз открывают сезон новогодних чудес.

Моника Супиченко, Куратор благотворительного проекта «Мечты сбываются»:

"Дети мечтают все так же. О том, о чем мечтают все современные дети: о планшетах, о нетбуках, о гаджетах. Правда, мечты разнятся. Кто-то хочет стать актрисой, кто-то моделью, кто-то встретиться со Шнуровым. И если вы знаете, была у нас мечта – живая обезьяна, которая осуществилась. Триста пятьдесят восемь у нас на сайте детей. 45 заявок еще не выбрано благотворителями."

Безусловно, все дети мечтают о том, чтобы выздороветь. Есть мечты, думая о которых, каждый ребенок, как бы ему ни было плохо, радостно улыбается… Эти мечты делают его счастливее. Делают его детство настоящим. Дети с тяжелыми заболеваниями могут не успеть стать взрослыми. Поэтому чудо должно прийти в их жизнь вовремя, сегодня, сейчас. У большинства детей новогодние мечты уже сбылись. Например, трехлетняя Вика уже получила говорящего котика.

Вика:

"А у меня еще есть котики. Киса Алиса и рыженькая. Много их, очень много."

Роман Сень:

"Ты играешь, например, танец и можешь представить, что ты танцуешь..."

Роман учится в школе Грота для слепых и слабовидящих детй. У него с рождения дисплазия соединительной ткани. Он перенес тринадцать операций на глаза. И то, что он хоть немного видит, – чудо. С раннего возраста у Романа неиссякаемая любовь к музыке. Он сочиняет музыкальные произведения, учит ноты и симфонии по Брайлю. Все свободное время Роман проводит в музыкальной школе. Все потому, что дома нет музыкального инструмента. А ведь муза может посетить и в выходные дни. Мечта Романа – иметь дома белый немецкий рояль.

Роман Сень:

"Белый цвет – праздничный. Когда я вижу белый цвет – я сразу вспоминаю о новогоднем празднике."

Праздников и подарков много не бывает. Это всего лишь обычные атрибуты нормального счастливого детства. Они должны быть в жизни каждого ребенка. Но этим детям праздник во много раз нужнее. Ведь чтобы быть счастливыми, им еще каждый день приходится бороться с тяжелой болезнью. Исполни мечту ребенка. Список подарков, которые дети хотели бы найти под елкой, опубликован на сайте мечтыдетей.рф. А можно просто отправить СМС со словом НЕБО и суммой пожертвования на номер 3443. Дети ждут добрых волшебников и верят в сказку!

Игорь Цыжонов, Олег Подъячев, Татьяна Осипова, Александр Высоких и Андрей Клемешов. Первый канал - Санкт-Петербург.