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22 февраля, среда, 12:38

"Мамаша Кураж и ее дети" в постановке Теодороса Терзопулоса. Юбилейная выставка Петербургского Союза художников. «ЦиркUS 2.0» - новая программа братьев Запашных в Цирке на Фонтанке.

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Деревенские пейзажи, женщины, стирающие белье, многочисленные расписные лодки, ангелы, домики — этот стиль не спутаешь ни с кем. Геля Писарева из деревни художников подарила Петербургу новую выставку.

В Шувалово-Озерки петербургская художница Галина Писарева перебралась в 90-е, с тех пор Третьяковскую галерею, Русский музей и зарубежные коллекции пополняют ее мадонны и лодки родом из Шуваловки. Однажды на улочке перед домом я нашла два камня: так родилась мадонна с младенцем, — рассказывает Геля Писарева о своей последней скульптуре. Несмотря на возраст, она ежедневно режет болгаркой по дереву, пишет маслом и тушью домики и прачек. И по-прежнему сама ежедневно стирает вручную.

Геля Писарева, Художник:

"Ничего не меняется, в Шувалово ничего не меняется. Обе улицы без воды — все на улице стирают., полощут,  а я что, другая что ли. Даже идешь, на следующей улице  у них там колонка, скамейка. Сидят: ой—ой —ой, не рисуйте меня! "

Ранее не выставлявшаяся графика и скульптура Гели Писаревой — в большом выставочном зале Фонтанного дома  до 12 марта.

 «Мамаша Кураж и ее дети», спектакль-вызов современным войнам — третья постановка греческого режиссера Теодороса Терзопулоса на сцене Александринского театра. Выбор пьесы, написанной накануне второй мировой, не случаен. Греческий режиссер пять лет стажировался в немецком театре, основанном Бертольдом Брехтом. Петербургским актерам для освоения брехтовского способа существования Терзопулос предложил особую систему входа в спектакль.

Николай Мартон, Народный артист России:

"Для этого существует тренинг — это 30 минут работы дыхания и физических движений, которые соединяются, и он говорит, что это есть очищение. Ты очищаешься, наполняешься энергией и выходишь на сцену чистым."

Первая премьера года на сцене Александринского театра - "Мамаша Кураж" Теодора Терзопулоса - 24, 25, 26 февраля.

Анастасия Тамило. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Александр Высоких. Первый канал. Петербург.
 

 
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