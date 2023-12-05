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05 декабря, вторник, 10:01

«Литература и кино» расширяет границы

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На шесть дней Гатчина стала киностолицей Ленинградской области, благодаря международному фестивалю «Литература и кино».

На конкурс было подано более ста заявок  - и зрители смогли оценить фильмы российских,  белорусских, марокканских и бельгийских режиссёров.

Изначально в программу фестиваля входили только экранизации, но в этом году показали фильмы, которые не всегда связаны с литературой напрямую, иногда ассоциативно.

С площадки 29-го кинофестиваля "Литература и кино" наш репортаж.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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