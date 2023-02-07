08:28 07 февраля, вторник
RSS В избранное
06 февраля, понедельник, 11:13

"Летчику хорошо, а матросу - лучше, я б в матросы пошел, пусть меня научат": о морских специальностях, которым обучают в легендарной "макаровке"

Версия для печати

Кто в детстве не грезит о море, путешествиях и неизведанных краях? Время авантюр и пиратов, к сожалению или счастью, прошло. Зато флот, и связанные с ним профессии, в современном мире очень даже престижны и востребованы.

Наверное, все помнят, какой коллапс произошёл два года назад из-за одного контейнеровоза "Эвер Гивен". Он перекрыл Суэцкий канал на неделю, и каждый час простоя обходился мировой экономике в 400 миллионов долларов. Поэтому в таком тонком деле, как морские грузоперевозки, без высококлассных профессионалов не обойтись.

Как связать свою жизнь с большой водой?

Данил Чинёнов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург.

 

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Легендарная "Макаровка": самые отважные и романтичные ...
18.12.2014, 14:48

Легендарная "Макаровка": самые отважные и романтичные ...

Тема недели

Популярное
Вчера, 10:07
Путешественники и туристы о себе и о красивых местах

Путешественники и туристы о себе и о краси...

Итоги фестиваля туристских фильмов "Сто дорог"
Вчера, 11:13
"Летчику хорошо, а матросу - лучше, я б в матросы пошел, пусть меня научат": о морских специальностях, которым обучают в легендарной "макаровке"

"Летчику хорошо, а матросу - лучше, ...

О морских профессиях
3 февраля, 10:19
Ко Дню борьбы с онкологией. Как победить рак?

Ко Дню борьбы с онкологией. Как победить ...

О тех, кто ведет борьбу с онкологией

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: www.vk.com/1tvspb