"Летчику хорошо, а матросу - лучше, я б в матросы пошел, пусть меня научат": о морских специальностях, которым обучают в легендарной "макаровке"

06 февраля, понедельник, 11:13

Кто в детстве не грезит о море, путешествиях и неизведанных краях? Время авантюр и пиратов, к сожалению или счастью, прошло. Зато флот, и связанные с ним профессии, в современном мире очень даже престижны и востребованы.

Наверное, все помнят, какой коллапс произошёл два года назад из-за одного контейнеровоза "Эвер Гивен". Он перекрыл Суэцкий канал на неделю, и каждый час простоя обходился мировой экономике в 400 миллионов долларов. Поэтому в таком тонком деле, как морские грузоперевозки, без высококлассных профессионалов не обойтись.

Как связать свою жизнь с большой водой?

Данил Чинёнов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург.