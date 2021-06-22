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22 июня, вторник, 11:31

«ЛЭТИ» отмечает свое 135-летие

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Первое в Европе высшее учебное заведение в области электротехники, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» отмечает свое 135-летие.

Созданный в 1886 году указом императора Александра III, университет исторически имеет репутацию одного из ведущих центров российской и мировой науки. В разные годы здесь работали один из изобретателей радио Александр Попов, Генрих Графтио – родоначальник отечественного гидроэнергостроительства, лауреат Нобелевской премии в области физики Жорес Алферов. Во время блокады Ленинграда и ВОВ ЛЭТИ не прекращал свою работу, а сейчас – университет – лидер в области разработки технологий, "первый электротехнический" - как называют его в родных стенах. 

Виктор Шелудько - ректор СПбГЭТУ "ЛЭТИ"

"Действительно, очень богата история ЛЭТИ, история великих побед и для нас очень важно сегодня - наша ответственность, наша сегодняшнее состояние, наши результаты…"

Началось празднование юбилейной даты с полуденного выстрела из пушки Нарышкинского бастиона, произведенного ректором ВУЗА Виктором Шелудько. Продолжилось – открытием памятника ученому, основоположнику высокочастотной электротермии в России Валентину Петровичу Вологдину. В 1946 году он основал в ЛЭТИ первую в мире кафедру высокочастотной техники. Памятник был отлит в литейной мастерской Академии художеств в 1955 году и был перенесён во двор 3 корпуса ЛЭТИ из Шуваловского парка. На открытии помимо официальных лиц присутствовал внук Вологдина.  

Сегодня ЛЭТИ – это 10 тысяч студентов из 90 стран мира. 25 направлений бакалавриата, 20 – магистратуры и 16 – аспирантуры. 29 образовательных программ признаны "Лучшими образовательными программами инновационной России". В университете действуют 9 диссертационных советов по 24 научным специальностям. Инновационная система университета – это один из первых в России технопарков, 350 учебно-научных лабораторий, 8 научно-образовательных центра и 5 научно-исследовательских институтов. Все они занимаются новейшими разработками.

Юрий Филатов - заведующий кафедрой лазерных измерительных и навигационных систем (ЛИНС)

"Это установка - стенд для калибровки навигационных систем. Инерциальных…Любой объект подвижный, в том числе и человек, он нуждается в том, чтобы знать, где он находится, как он движется, в каком направлении. Инерциальная навигация начала развиваться 150 назад – корабли, подводные лодки, космические аппараты".

Инерциальная навигационная система выгодно отличается от спутниковой – объекты, которые она отслеживает, могут находится под водой, землей, в космосе – расстояния, а главное препятствия не имеют значения.

Юрий Филатов - заведующий кафедрой лазерных измерительных и навигационных систем (ЛИНС)

"Этот стенд создан по заказу предприятия "Энергия", которая занимается космическими системами. Вот они в скором времени должны его забрать и дольше они будут на этом стенде испытывать навигационные системы, которые уже будут устанавливаться на космические аппараты, на какие-то другие подвижные объекты".

Конструкция эта создавалась меньше года высококвалифицированными специалистами ЛЭТИ. Ее стоимость - десятки миллионов рублей. В Петербурге собрать подобную установку могут только здесь. Всего же в стране – институций, способных сконструировать нечто подобное – как говорят в ЛЭТИ - можно пересчитать по пальцам.

В знаменитой ротонде ВУЗА – сейчас располагается лаборатория интеллектуальных мобильных систем, где - второй по величине в Европе полигон для разработки исследования в области автономных систем - беспилотные автомобили, транспорт и роботы, которые способны самостоятельно ориентироваться в пространстве. Площадь полигона - 101 кв метр.

Кирилл Кринкин - проректор по цифровизации ЛЭТИ
"Несмотря на то, что это детская игрушка, это настоящая автономная система. У нее есть колеса, присоединенные к мотору, которые обеспечивают ей движения, есть компьютер, который управляет всей информацией, планированием маршрута… Цель какая – сделать эту машинку автономной и она автономной и является. Достаточно загрузить туда соответствующее программное обеспечение и она будет самостоятельной".

Одно из самых перспективных направлений развития ВУЗА – искусственный интеллект. И здесь в ЛЭТИ – есть целый молодежный научно исследовательский центр, который занимается его разработкой.

Андрей Максимов - председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга

"Сейчас в университете очень активно развивается направление искусственного интеллекта, для этого нужно иметь высококвалифицированный педагогический состав. Буквально, кто помнит, мы проводили салон и там был показ робота-художника, который был разработан студентами электротехнического университета".

Робот – художник – он же живописец – гордость и она из последних разработок молодежного научно-исследовательского центра ЛЭТИ.

Денис Бутусов - директор молодёжного НИИ ЛЭТИ

"Это не принтер, не плотер, это именно машина, реализующая живопись. Принцип работы в живописи – это накладывание мазков и перекрывание этих мазков друг друга. Математической основой машины является принцип смешивания красок, которые разработали студенты ЛЭТИ еще 4 года назад для того, чтобы реализовать ее на практике, ребята спроектировали смешенную машину, которая дозирует краски в и подаёт их в специально созданную кисть".

Робот создает картины на основе искусственного интеллекта, анализирующего картины заданного художника. Разработка получила несколько международных наград, а за три года своего существования молодежный центр вошел в топ 3 лучших подразделений ВУЗа. Будущее здесь и оно за молодыми учеными института.

Олеся Пушкина, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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