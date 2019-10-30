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30 октября, среда, 17:09

"Квоты под киль": рыбопромысловая отрасль России начинает серьезное обновление

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Спуск на воду нового судна - это всегда большое cобытие для кораблестроителей. Между тем на верфях города Отрадное это уже 4-й спуск в этом году.

Рыбопромысловый флот России морально и физически устарел. Большая часть судов построена еще в 70-80-х годах прошлого века. На смену им, как правило? покупают иностранные суда, но также далеко не новые. Для решения этой проблемы в нашей стране не так давно начала работать специальная инвестиционная программа, которую сами корабелы называют просто "квоты под киль". В случае, если предприятие строит для себя новое судно, государство компенсирует ему часть затрат.  

 

Морозильный траулер "Лев", спущенный на воду в Отрадном, стал уже 4-м рыбопромысловым судном, сошедшим с этих стапелей в этом году. Компания-заказчик двух из этих судов осталась настолько довольна исполнением, что не стала затягивать с продолжением сотрудничества. 

 

Рыбопромысловая отрасль России начинает серьезное обновление, а для судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области это означает новые проекты и новые заказы.

 

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

 

 
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