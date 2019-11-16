В Петербурге проходит Международный культурный форум. Главная тема: "Культурные коды в условиях глобализации"

15 ноября, пятница, 15:39

Тридцать пять тысяч участников из девяносто одной страны. В Петербурге начал работу Международный культурный форум. В деловой программе 14 секций: от кино, театра до массовых коммуникаций. Основная тема в этом году «Культурные коды в условиях глобализации».

Культурный форум, стартовавший семь лет назад с одного мероприятия на семьдесят человек, в этом году бьет все рекорды. Министр культуры Владимир Мединский отметил, что значение форума - не только в повышении престижа России и создании условий для обмена лучшими практиками. Подобные мероприятия призваны демонстрировать важную роль культуры в повседневной жизни. Впервые культура включена в перечень нацпроектов. Ежегодно открываются сотни учреждений культуры, идут реконструкции и реставрации сельских ДК, музеев, театров по всей стране. И эти изменения сегодня все более значительны, они реально влияют на жизнь людей.

Главная тема ПМКФ - "Культурные коды в условиях глобализации", ее так или иначе затрагивают многочисленные дискуссии, лекции и мастер-классы. Один из новаторов российского театра нового века, режиссер Константин Богомолов рассказал о превращении культуры в продукт массового потребления.

А вот что точно не теряет ценность, так это – русская классика. Напротив, пользуется большой популярностью, например, у наших китайских партнеров. На форуме Александринский театр подписал соглашение с Китайским государственным театром пекинской оперы. Два совершенно разных театра создадут вместе один спектакль по поэме Александра Пушкина. Пожалуй, такого "Евгения Онегина" мир еще не видел.

Год назад на форуме было принято решение провести в России Театральную олимпиаду. А на этом форуме уже подвели ее итоги. Программа спектаклей олимпиады длилась более шести месяцев и охватила города от Калининграда до Владивостока. Организаторы отметили: большое достоинство этого события в том, что люди, которые вчера даже не смотрели в сторону театра, сегодня туда повернулись.

Более семи миллионов зрителей по всей стране посмотрели спектакли и в рамках Театрального марафона. Итоги подвели накануне на исторической сцене Мариинского театра. Зампред Правительства Ольга Голодец отметила, что это событие дало серьезный импульс для развития театрального искусства. Марафон проходил с января по ноябрь в виде эстафеты: региональные театры приезжали с гастролями и передавали специальный символ Года театра следующему участнику.

Одной из самых обсуждаемых тем на культурном форуме ожидаемо стал национальный проект "Культура", главной целью которого является увеличение посещаемости российских учреждений культуры на 15% к 2024 году. В прошлом году музеи и выставки посетило более ста пятидесяти миллионов человек. Театральные постановки увидели сорок миллионов зрителей. Чиновники называли эти цифры "огромными". Сегодня, во второй день, участников ждет не менее насыщенная программа. Культурный форум завершится 16 ноября.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.