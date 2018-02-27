"На коляске без барьеров" и тупиковая ситуация с помещением

26 февраля, понедельник, 12:39

Вот уже не первый год, Петербург работает над созданием доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Вот только иногда эта работа заходит в тупик, как например, это случилось на улице Воскова.

Почти 5 лет в Петербурге существует общественная организация «На коляске без барьеров». Главной ее задачей является содействие появлению в Северной столице доступной среды не только для инвалидов, но и для других маломобильных групп населения. Почти 3 года назад эта общественная организация обратилась к городу за помещением для постоянного размещения своих проектов.

Юлия Яганова, президент СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»:

"Планировалось продолжить работу клуба «открытое общество», в рамках которого у нас много досуговых мероприятий. Главная проблема инвалида колясочника – это отсутствие нормального общения. Также планировалось развитие ресурсного центра".

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Екатерина Горбачева и Владимир Пивнев, Первый канал - Петербург.