"Классика на Дворцовой", "Звезды белых ночей", фестивали и яркие события недели. Петербург отмечает День Города

28 мая, пятница, 10:49

Петербург отмечает день рождения, поэтому все культурные события в жизни Северной столицы на этой неделе связаны именно с ним.

Вот уже 9-й год кульминационным событием празднования Дня города становится "Классика на Дворцовой". Уникальное театрализованное шоу на главной площади Петербурга каждый год собирает лучшие оперные голоса планеты. С каждым разом увеличивается техническое оснащение и мультимедийная насыщенность представления.

Вход в концертный зал под открытым небом по-прежнему бесплатный. Однако, в связи с санитарными ограничениями и для обеспечения комфортного размещения зрителей с соблюдением социальной дистанции, вход на Дворцовую площадь будет осуществляться только по предварительной регистрации на сайте проекта. Начало представления сегодня в 21.30

ОТБИВКА

29-й музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" был открыт накануне на исторической сцене Мариинского театра балетом "Лебединое озеро". А сегодня на новой сцене театра всех зрителей ждет первая фестивальная премьера. Опера "Орлеанская дева" Петра Ильича Чайковского – настоящая репертуарная редкость. В Мариинском последний раз ее ставили в 1945 году.

Фестиваль "Звезды белых ночей" продлится до 18 июля. Зрителей ждет еще немало премьер. Следите за программой.

ОТБИВКА

Необычная фотовыставка в эти дни открылась в историческом парке "Россия – моя история". Сотни снимков - от Курил до Калининграда - были сделаны разными фотографами в 2017 году в один день – жизнь страны запечатлели во всем ее многообразии. Лучшие фото были отобраны в отдельную экспозицию, которая получила название "Один день из жизни России".

Организаторы проекта "Поколение М" предложили молодым фотографам Петербурга, в день рождения города запечатлеть его жизнь в самых разных аспектах. Для молодых талантов провели специальный мастер-класс и отправили на улицы Северной столицы. Результат можно будет увидеть через месяц здесь же в Историческом парке.

Фотовыставка "Один день из жизни России" продлится до 13 июня. Вход - бесплатный.

ОТБИВКА

Две новые звезды в день города появились на Пионерской площади. Народная артистка России Ирина Леонидовна Соколова и народный артист России Михаил Сергеевич Боярский получили право увековечить свои имена перед зданием Театра Юного зрителя.

LIVE

Эта торжественная церемония предваряла открытие 22 международного фестиваля "Радуга". Один из самых престижных театральных фестивалей России в этом году пройдет на нескольких сценах города, помимо спектаклей, зрители смогут посетить творческие встречи и дискуссии с театральными критиками и звездами. Например, в город приехал даже Эмир Кустарица.

ОТБИВКА

Знаменитый Петербургский Open-air, организованный Академией Штиглица и посвященный дню города, пройдет 29 мая в Соляном переулке и дворах Академии. Международный фестиваль искусств и дизайна "Соляной. Город мастеров" объединит выставки, модные показы , научно-практическую конференцию, мастер-классы и открытый лекторий. Впервые в истории фестиваля появится формат "Разговор с мастером" на который пригласят признанных художников и специалистов креативных индустрий.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.



