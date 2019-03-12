"Камерата" в честь двух юбилейных дат

11 марта, понедельник, 11:32

Легендарный литовский дирижер Саулюс Сондецкис за свою жизнь организовал 4 оркестра. Один из них – Оркестр государственного Эрмитажа «Санкт-Петербург. Камерата». В этом году маэстро исполнилось бы 90 лет, а его "Камерате" 30 – в честь этого двойного юбилея в Петербурге организован международный фестиваль, который так и навали «Камерата».