Легендарный литовский дирижер Саулюс Сондецкис за свою жизнь организовал 4 оркестра. Один из них – Оркестр государственного Эрмитажа «Санкт-Петербург. Камерата». В этом году маэстро исполнилось бы 90 лет, а его "Камерате" 30 – в честь этого двойного юбилея в Петербурге организован международный фестиваль, который так и навали «Камерата».
11 марта, понедельник, 11:32
"Камерата" в честь двух юбилейных дат
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