"Искусство жить дома": современные арт-объекты в мемориальных музеях

26 октября, среда, 16:27

Этот арт-объект в Музее квартире Римского-Корсакова - синтез традиционного и современного искусства. Петербургские искусствоведы сделали невозможное. Они создали выставку, которая проходит сразу в четырех музеях и выстраивает интеллектуальный диалог художников-современников с деятелями прошлого.

Как современное искусство интезировалось с традиционным и помогло взглянуть на уже знакомые пространства по-новому. Подробнее в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев Первый канал Санкт-Петербург.