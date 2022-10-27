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26 октября, среда, 16:27

"Искусство жить дома": современные арт-объекты в мемориальных музеях

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Этот арт-объект в Музее квартире Римского-Корсакова - синтез традиционного и современного искусства. Петербургские искусствоведы сделали невозможное. Они создали выставку, которая проходит сразу в четырех музеях и выстраивает интеллектуальный диалог художников-современников с деятелями прошлого.

Как современное искусство интезировалось с традиционным и помогло взглянуть на уже знакомые пространства по-новому. Подробнее в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев Первый канал Санкт-Петербург.

 
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