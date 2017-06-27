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26 июня, понедельник, 13:57

"Империя Чайковского" под итальянским солнцем

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Итальянский городок Сан-Ремо знаменит прежде всего своим песенным фестивалем, на котором блистали Челентано и Кутуньо и который до сих пор собирает сюда туристов со всего мира. Но теперь Сан-Ремо знаменит еще одним фестивалем – фестивалем классической музыки «Империя Чайковского», который уже 7й год проходит в этом городе. Приключения русских в Италии – в репортаже на 1м канале.

Маэстро Канторов - так называют в Италии Художественного руководителя петербургского Государственного Симфонического Оркестра «Классика». Однажды оркестр Сан-Ремо предложил «петербургскому королю вальсов» работать в качестве приглашенного дирижера. В городке у Лигурийского моря маэстро учредил международный фестиваль «Империя Чайковского». В судьбе русского композитора Сан-Ремо сыграл вдохновляющую роль.

Александр Канторов, художественный руководитель Государственного Санкт-Петербургского Симфонического Оркестра «Классика», заслуженный артист РФ: "У него был момент после неудачной женитьбы, когда он был буквально на грани самоубийства и Модест – его брат, привез в Италию, в Италии они как раз поселились в Сан-Ремо и в 78 году больше месяца провели в Сан-Ремо. Тут он увидел эти пальмы, это море, он пришел в себя и обрел способность сочинять. И  тут была окончена опера "Евгений Онегин" и 4 симфония". 

В этом году, в рамках фестиваля Империя Чайковского, оркестр Канторова сыграл два концерта: один из них - прямо на набережной Императриче. Это мое любимое место в Сан-Ремо, признается маэстро и оно напрямую связано с историей России.

Александр Канторов: "Когда я заинтересовалась, почему так названа, выяснилось, что она названа в честь Марии Александровны, жены Александры II,  которая здесь отдыхала, поправила свое здоровье и посадила в подарок городу 1000 пальм. Они прижились на этой прекрасной набережной".

 

Мало кто знал о происхождении прекрасных пальм. Русский дирижер загорелся идеей вернуть историческую память: по его инициативе и при содействии мэрии Сан-Ремо, бюст Марии Александровны был заказан скульптору Горевому и установлен на набережной Императриче. А сам маэстро во время фестивальных концертов с азартом проводит викторины на знание культурных связей России и Италии.  

 

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Екатерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал-Санкт-Петербург.

 
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