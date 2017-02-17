Это макет декораций спектакля «Коппелия», созданный Михаилом Шемякиным для Литовского национального театра оперы и балета. Его можно обойти со всех сторон и познакомиться с тем, как обычно художник работает над постановками, как выбирает сценический свет. Эскизы спектаклей, костюмы и другие экспонаты масштабного выставочного проекта сейчас представлены в музее театрального и музыкального искусства.
17 февраля, пятница, 15:31
"Художник и театр" - проект Михаила Шемякина в Музее театрального и музыкального искусства. Благотворительный концерт фонда «AdVita» в Академии им.Штиглица. "Сады света" в Царском Селе.
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