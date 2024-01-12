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12 января, пятница, 10:32

«Хармс-ёлка», балетный спектакль «Блестящий дивертисмент», выставка «Всякие сказки», космическое шоу с органом и новый мюзикл театра «Карамболь»

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Театральном музее к Старому Новому году проведут "Хармс-ёлки".

Балетную постановку "Блестящий дивертисмент" представит Театр балета имени Леонида Якобсона на сцене Мариинского театра к 120-летию великого хореографа.

В Эрарте открывается выставка "Всякие сказки": сказочные мотивы в работах одиннадцати московских художников.

В Планетарии №1 прозвучит музыка Джона Вильямса - космическое шоу с органом для поклонников вселенной "Star Wars".

Детский музыкальный театр "Карамболь" поставил новый мюзикл "Приключения поросёнка Хрюка".

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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