"Формы движения" - выставка, на которой искусство может двигаться, звучать и разрушать само себя

18 февраля, вторник, 12:36

Интерактивные инсталляции, кинетические объекты и видеоарт. Здесь будут исследовать, как движение постепенно перемещалось с плоского холста в наш трехмерный осязаемый мир. В Петербурге готовится к открытию выставка «Формы Движения».

Кинетическое искусство - направление современное, впервые появившееся в двадцатом веке, когда творцы различных сфер искали для себя что-то новое, и, в конечном итоге, нашли. Кинетическая скульптура рушит привычный стереотип статичности скульптуры и живописи — и запускает новую эпоху в искусстве. Эпоху, где произведение может двигаться, звучать и даже навсегда разрушать само себя.

Организаторы выставки не ставят перед собой цель показать широкую ретроспективу становления и развития отечественного кинетизма. Выставка "Формы движения" - это, в первую очередь, образовательный и исследовательский проект. Сейчас у искусства вновь появился шанс выйти из залов музея в общественное пространство, формировать его, влиять на городской ландшафт и рождать новые смыслы.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.