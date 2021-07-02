Евро-2020 и волонтеры чемпионата в Петербурге

01 июля, четверг, 11:10

Кто такие люди в бирюзовом?

Евро 2020 - долгожданное событие для всего мира. Проведение мероприятия в таком масштабе, действительно, задача не из простых. Но, судя по всему, организаторы справились с ней на все сто процентов, и Петербург по праву можно назвать футбольной столицей России. Поддерживать атмосферу праздника помогают волонтеры. Улыбчивые и приветливые они встречают болельщиков у аэропорта, на вокзалах и фан-зонах.

Прошлый год выдался непростым: пандемия, ограничения, закрытие границ. Что уж говорить о спортивной жизни, которая оказалась практически парализована? Истосковавшиеся по эмоциям и зрелищам спортивные болельщики во всем мире, наконец, получили шанс наверстать упущенное и окунуться в атмосферу праздника. Лето, солнце и ЕВРО-2020. Фасады зданий, мосты и главные улицы Северной столицы облачилась в "наряды" фиолетового оттенка с цветом морской волны. Две тысячи баннеров и флагов, иллюминация, стойки навигации по всему городу – все для настроения и удобства футбольных фанатов.

Подробнее - Ксения Пудовкина, Даниил Кушнеревич, Катерина Горабачева, Ангелина Введенская. Первый канал-Петербург.