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01 июля, четверг, 11:10

Евро-2020 и волонтеры чемпионата в Петербурге

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Кто такие люди в бирюзовом?

Евро 2020 - долгожданное событие для всего мира. Проведение мероприятия в таком  масштабе, действительно, задача не из простых. Но, судя по всему, организаторы справились с ней на все сто процентов,  и Петербург по праву можно назвать футбольной столицей России. Поддерживать атмосферу праздника  помогают волонтеры. Улыбчивые и приветливые они встречают болельщиков  у аэропорта, на вокзалах и фан-зонах. 

Прошлый год выдался непростым: пандемия, ограничения, закрытие границ.  Что уж говорить о спортивной жизни, которая оказалась практически парализована? Истосковавшиеся по эмоциям и зрелищам спортивные болельщики во всем мире, наконец, получили шанс наверстать упущенное и окунуться в атмосферу праздника. Лето, солнце и ЕВРО-2020. Фасады зданий, мосты и главные улицы Северной столицы облачилась в "наряды" фиолетового оттенка с цветом морской волны. Две тысячи баннеров и флагов, иллюминация, стойки навигации по всему городу – все для настроения и удобства футбольных фанатов.  

Подробнее - Ксения Пудовкина, Даниил Кушнеревич,  Катерина Горабачева, Ангелина Введенская. Первый канал-Петербург.

 
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