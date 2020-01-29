«Эффект Пигмалиона» театра Бориса Эйфмана на большом экране. Как перевести язык балета на язык кино?

28 января, вторник, 13:37

Яркую премьеру прошлого сезона - балет «Эффект Пигмалиона» театра Бориса Эйфмана скоро можно будет увидеть не только в театре, а на экране. Вокруг сцены несколько камер, артисты слышат непривычные для себя «внимание, снимаем» и «стоп, снято».

Оператор-постановщик Фёдор Ордовский вычеркивает снятые сцены из плана на день. Съёмки идут уже две недели с раннего утра до позднего вечера, осталось немного. Хотя это только часть работы - впереди монтаж, где предстоит выбрать лучшие из множества дублей.

Оператор-постановщик экранной версии "Эффекта Пигмалиона" снял десятки картин: документальных, художественных, сериалов, но в сьемках хореографии у него дебют. Борис Эйфман подсказывает лучшие ракурсы - режиссер фильма он.

Менее выразительная, но более содержательная мимика, другой грим – хореография спектакля остается той же, но танцорам нужно учитывать, что зритель видит лица вблизи. Это одна из причин, по которой нельзя просто взять и снять спектакль на видео за один или два прогона.

"Эффект Пигмалиона" балет о том, как преуспевающий исполнитель бальных танцев решил "изваять" из нескладной городской простушки виртуозную артистку.

Известный миф о Пигмалионе и Галатее перенесён в условную современность и поставлен в жанре комедии. Постановка была выдвинута на премию "Золотая маска" в четырёх номинациях и с успехом побывала на зарубежных гастролях.

Главную партию - Галы, танцует солистка балета Любовь Андреева. Сейчас она исполняет сцену, где передает первые чувства после встречи с главным героем.

Артистка устала много раз повторять одно и то же, каждый раз выкладываясь на 100 процентов - тяжелый труд.

Для Любови Андреевой - это уже четвёртая работа в киноспектакле, а для театра Бориса Эйфмана это - шестой кинобалет. Первой была "Анна Каренина" в 2010-м, потом "Евгений Онегин". Кинодебют Андреевой был в балете "Роден".

На самом деле, свой первый кинобалет Борис Эйфман снял ещё в конце 60-х. Вспоминает, как экономили пленку и старались все снять с одного дубля

Фильм "Братья Карамазовы", киноверсия балета "По ту сторону греха", недавно с успехом прошёл в десятках кинотеатров России, США, Канады, Австралии и Великобритании. "Чайковский. PRO et CONTRA" участвовал в кинофестивале, посвящённом танцу, в Сан-Франциско.

"Эффект Пигмалиона" снимается на камеры, на которых работают в Голливуде. Яркая, сочная картинка должна передать и красоту танца, и блеск костюмов.

Главная цель создания фильмов - сохранить спектакли для истории, ведь они живут недолго. И, конечно, дать возможность увидеть их тысячам зрителей по всему миру. "Эффект Пигмалиона" планируют показать и на телевидении, и в кинотеатрах - и ещё раз доказать, что балетное искусство на экране востребованный жанр.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.