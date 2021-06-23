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23 июня, среда, 11:14

"Дом надежды на горе" и четверть века помощи людям

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О реабилитации зависимых и о том, как это работает. Подробнее - Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Даниил Кушнеревич, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.

 
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