О реабилитации зависимых и о том, как это работает. Подробнее - Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Даниил Кушнеревич, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.
23 июня, среда, 11:14
"Дом надежды на горе" и четверть века помощи людям
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О реабилитации зависимых и о том, как это работает. Подробнее - Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Даниил Кушнеревич, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.
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