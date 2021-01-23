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22 января, пятница, 10:24

"Девчата" в Балтийском доме. Рок-клуб, фотолетопись, в Строгановском. Вода в городе - в Музее городской скульптуры. Русский Академический оркестр в Капелле. И "Зеркало памяти" в Историческом парке.

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Куда сходить в Петербурге, расскажем о самом интересном.

"Сидите? Зря сидите, жилплощади в этом году не предвидится". Фильм "Девчата" сразу после выхода растащили на цитаты, а повесть Бориса Бедного перевели на 15 языков. К 60-летию "Девчат" Театр Балтийский дом поставил новый спектакль.   

Борис Бедный, превращая повесть "Девчата" в киносценарий, многое вычеркнул, оставив в качестве основной линии - отношения Тоси и Ильи.  Про то, почему Анфиска так и не вышла замуж, и как Вера простила мужа, киноистория умалчивает. А вот в театральной постановке судьбы всех четырех девчат  развернутся, как в повести -  во всей красе и лирике.  

История взросления девушки Тоси, которая своей верой в любовь и добро помогает меняться людям вокруг себя. Премьера "Девчата" в Балтийском доме 22, 23 и 31 января.                                                                                                                                                                                       

Фото Башлачева, напечатанные впервые, Цой в котельной запечатленный Джоанной Стингрей, видео свадьбы Гребенщикова…  Экспозиция к 40-летию Ленинградского рок-клуба — раритеты из частных коллекций. Этот самиздатовский журнал "Рокси"  рисовался от руки: на всю страну 5 экземпляров. За бОльшее количество грозила статья. Прочитал - сфотографируй и передай дальше. А "Памятник неизвестному рок-музыканту" передал на выставку Дмитрий Шагин.

"Ленинградский рок-клуб в фотографиях" - выставка-история Ленинградского рок-клуба, давшего импульс рок-движению во всей стране,  в  Строгановском дворце до 10 мая.                                                                                                                          

Если бы не Василий Андреев,  русская балалайка, домра и гусли могли быть утеряны навсегда. В 1888 году он основал новое направление в музыке: профессиональное исполнительство на национальных инструментах и создал первый русский оркестр в мире, существующий уже 133 года.

Нынче оркестранты отмечают 160-ти летний юбилей своего основателя, как водится  -  концертом.   22 января  - музыкальный вечер "Русская поэма Андреева" на сцене Академической капеллы.

 

Скульптура "Косяк корюшек", или фонтан "Улыбка Моны Лизы" — вполне могут стать будущими городскими объектами Петербурга. По-крайней мере 50 авторов предложили свои "Новые идеи для города" на девятой  традиционной выставке. На этот раз темой для творческих фантазий стала "Вода в городе". До 31 марта можно посетить выставку в Музее городской скульптуры и оставить свои отзывы.                                      

Дети, оставшиеся в блокадном Ленинграде, много читали, писали и рисовали. 12-ти летний Борис Калаушин сам написал и нарисовал целую книгу, он выжил и стал художником. А еще дети прилежно учились, только канцелярию в блокаду не выпускали, а дневники заменяли бумажные табели. Дворец творчества юных и школьные музеи передали свидетельства блокадного детства для выставки, посвященной 77-ти летней годовщине со дня Полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.                                                                                                                                               

 "Зеркало памяти" -  выставка, которая позволит побывать в комнате рабочего блокадных лет, посидеть за столом ученого, полистать фотоальбом, послушать патефон. В историческом парке "Россия - моя история" до 30 мая.

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Александр Дружинин и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург. 

 

 
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