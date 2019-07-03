19:13 03 июля, среда
RSS В избранное
03 июля, среда, 13:18

"Дети войны" - больше, чем сборник воспоминаний

Версия для печати

125 граммов - та самая дневная норма, которая помогала поддерживать жизнь жителям блокадного Ленинграда. Для кого-то это история, для кого-то воспоминания детства. В этой книге, выпущенной Семейным информационным центром, 30 интервью детей войны, ставших взрослыми. 30 свидетельств о том, как все было на самом деле.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
Вчера, 12:11
Форум "Ладога": проекты и инициативы молодежи будут поддержаны солидными грантами

Форум "Ладога": проекты и инициативы ...

850 человек стали участниками молодежного форума "Ладога"
28 июня, 13:46
Осознанность в повседневности: в Петербурге прошла Всемирная неделя йоги

Осознанность в повседневности: в Петербурге ...

Всемирная неделя йоги прошла в Петербурге.
Сегодня, 10:43
Диплом - ценный труд или формальность: как дипломные работы находят реальное практическое применение?

Диплом - ценный труд или формальность: ...

От культуры и образования до энергетики и строительства. Самые разные аспекты, но касающиеся реальной жизни города, стали темами выпускных дипломных работ петербургских студентов. Все, что исследовали

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72