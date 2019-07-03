125 граммов - та самая дневная норма, которая помогала поддерживать жизнь жителям блокадного Ленинграда. Для кого-то это история, для кого-то воспоминания детства. В этой книге, выпущенной Семейным информационным центром, 30 интервью детей войны, ставших взрослыми. 30 свидетельств о том, как все было на самом деле.
03 июля, среда, 13:18
"Дети войны" - больше, чем сборник воспоминаний
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