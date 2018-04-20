«Dance Open» крупным планом

19 апреля, четверг, 12:18

Что сейчас происходит в классическом балете? Как выглядят авангардные постановки и может ли народный танец вдохновить современных и модных хореографов? На все эти вопросы ответил фестиваль "Dance open", проходивший в течение двух недель в Петербурге. О звёздах балетного мира и ярких спектаклях.

Что происходит за кулисами во время спектаклей? Как выглядят танцоры, когда они отдыхают между номерами? О жизни балетных артистов, скрытой от зрительских глаз, рассказывает выставка голландского фотографа Эрвина Олафа. Сам танец не слишком ему интересен, потому что выглядит чересчур идеальным. В фокусе внимания – человеческое тело, его усталость и реакция на огромные физические нагрузки.

Самыми заметными на фестивале оказались голландцы: председатель жюри - хореограф Ханс Ван Манен, обладатель гран-при - премьер Национального балета Марьин Радемякер. Из Нидерландов в Петербург привезли программу "Made in Amsterdаm", в которую уместились сразу шесть коротких постановок разных стилей и жанров, что как раз соответствует концепции всего фестиваля.

Но не балетом единым жив фестиваль. "Dance open" открыт разным направлениям, в том числе, фламенко. Традиционное испанское искусство представил знаменитый танцор и хореограф Хосе Антонио Руис.