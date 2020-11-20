"Цифровой прорыв" - какие задачи стоят перед молодыми специалистами и какое оно, цифровое будущее?

20 ноября, пятница, 11:02

Конкурсанты и победители "Цифрового прорыва" доказали на практике, что новые цифровые технологии - уже реальность.

Завершился региональный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Это флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". Команды программистов представили 120 готовых It-решений и для региональных властей и для бизнеса. Победители будут участвовать в финале самого масштабного онлайн-хакатона.



За 48 часов каждой команде предстояло создать рабочий прототип цифрового продукта. Им дистанционно помогали эксперты. Участники могли выбрать один из девяти кейсов от госструктур и крупнейших российских корпораций. Среди направлений задач – кибербезопасность, анализ больших данных, искусственный интеллект и машинное обучение, технологии в сфере образования и чат-боты.



Подробнее расскажем в нашем сюжете.