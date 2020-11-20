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20 ноября, пятница, 11:02

"Цифровой прорыв" - какие задачи стоят перед молодыми специалистами и какое оно, цифровое будущее?

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Конкурсанты и победители "Цифрового прорыва" доказали на практике, что новые цифровые технологии - уже реальность.

 Завершился региональный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Это флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". Команды программистов представили 120 готовых It-решений и для региональных властей и для бизнеса.  Победители будут участвовать в  финале самого масштабного онлайн-хакатона.


За 48 часов каждой команде предстояло создать рабочий прототип цифрового продукта. Им дистанционно помогали эксперты. Участники могли выбрать один из девяти кейсов от госструктур и крупнейших российских корпораций. Среди направлений задач – кибербезопасность, анализ больших данных, искусственный интеллект и машинное обучение, технологии в сфере образования и чат-боты.


Подробнее расскажем в нашем сюжете.

 
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