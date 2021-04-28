"Авионика 2021" - будущее и настоящее российской авиации

28 апреля, среда, 11:07

Современная авионика и вызовы, которые перед ней стоят, именно этим вопросам была посвящена всероссийская конференция, которая, вот уже во второй раз прошла в Санкт-Петербурга.

Когда звучит слово авиация – у большинства людей первой ассоциацией являются самолеты и вертолеты, а также предприятия, которые их производят. Между тем ни одно современное воздушное судно не поднимется в воздух без сложнейшего бортового оборудования.

Всероссийская конференция посвященная вопросам авионики собрала представителей более сотни производственных предприятий со всей страны, а также специалистов научно-исследовательских институтов. Так уж сложилось исторически, что каждая страна, которая строит самолеты и вертолеты, должна иметь авиационное оборудование также собственного производства. Вопрос импортозамещения в этой отрасли никогда не стоял, но соответствовать мировому уровню необходимо всегда.

В институте авиационного приборостроения "Навигатор", который был создан на базе Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Радиоаппаратуры - могут показать немало подобных разработок. Они были созданы впервые в нашей стране, а иногда и в мире. Почти каждый год здесь совершенствуют уже действующие системы, а также работают над перспективными проектами: к примеру, как посадить самолет или вертолет в условиях Арктики, где еще нет оборудованных взлетно-посадочных полос и полноценных аэродромов.

Авионика – это не только оборудование для новых воздушных судов, но и улучшения тех, которыми активно пользуются сегодня. Так, к примеру, может выглядеть рабочее место пилота одного из самых массовых вертолетов и в нашей стране и в мире.

Любая наукоемкая отрасль нуждается в постоянном кадровом пополнении и обновлении. Отдельный день в работе всероссийской конференции был посвящен молодежной секции. Представители профильных вузов Петербурга, молодые ученые и исследователи представляли на суд профессионалов свои предложения в части авионики.

Сегодня уже никого не удивляет, когда студенты выступают с проработанными и просчитанными предложениями для авиационной отрасли. Но, по словам специалистов – это не предел. Выявлять интерес к авиации и разработке сложного оборудования можно и за школьной партой.

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.