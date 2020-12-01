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30 ноября, понедельник, 12:22

"Арт-старт", чтобы набрать высоту

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Говорят, о вкусах не спорят, но как тогда отличить настоящее искусство от профанации, к примеру, настоящую живопись от любительского рисования? Главное в этом деле «насмотренность», говорят искусствоведы, то есть как можно чаще смотреть как можно больше хороших работ. И в этом смысле конкурс молодых художников "Арт-старт" - незаменимый помощник.

Картина "Даль"открыла своему автору Станиславу Мирошникову  новые горизонты,  завоевав для него Гран-при конкурса "Арт-старт".

Он не пишет с натуры: пейзажи компонует из ярких деталей путешествий по родному Уралу и Северу. Петербургские работы размером 2 на 2 метра Станислав пишет иногда по году, пока не выразит мысли и чувства максимально точно через образ. Решение парного портрета подсказали два окна мастерской. А любимый сюжет "разговор подруг" откорректировала весна 2020го.                                                                                                                                                                                                                                  Станислав — выпускник Академии художеств. В прошлом году художники сами подавали заявки на конкурс, а на этот раз отбор участников доверили кураторам: представителям Союза художников и  учебных заведений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Работы всех 25  художников выставлены в залах Дома журналиста.  Для прессы тоже объявили конкурс на лучший материал о событиях "Арт-старта". А во время круглого стола журналисты и художники обсудили, как рассказывать о хорошей живописи максимально интересно и часто.                                                                                                                                                                         

Профессионалы СМИ на конкурсе выбрали своего победителя. Илье Овсянникову достался спецприз Дома журналиста — сертификат на проведение персональной выставки на Невском 70.  Выпускник Академии Штиглица счел это знаком судьбы: именно здесь проходила его первая выставка. А сюжет "Вид на дворцовую площадь" — лейтмотив творчества.                                                 

Илья Овсянников не любит копировать настолько, что даже виды Петербурга пишет не с натуры, а по памяти, чтоб передавать не усредненную форму, а личные ощущения. Краски мира пока тоже не кажутся ему своими, так что он оставил в палитре только две: черную и белую.  Поиск внутреннего цвета чреват сюрпризами!                                                   

 У Ильи трое детей, и он уверен: живописью можно прокормить семью. Настоящее искусство востребовано и не перестает быть актуальным. Для молодого художника главное — не остаться "вечным студентом" и пройдя академическую школу - смело двигаться дальше своим уникальным путем. 

 

 

 
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