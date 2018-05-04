"Адмиралтейская игла": конкурс молодых дизайнеров, новых идей и больших возможностей в мире моды

03 мая, четверг, 16:01

Каждую весну Санкт-Петербургский Государственный Университет промышленных технологий и дизайна становится центром притяжения модных тенденций со всего мира.

Более четыре сотен заявок от участников со всей страны от Калининграда до Дальнего Востока, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья. 35 членов международного жюри, которые представляют известные модные дома, дизайн-корпорации и fashion индустрию.

Любовь Рубинян – Художественный руководитель конкурса:

"В том году к нам приезжали представители Миланской недели моды и Марио Базелли, который является почетным президентом..."

Члены жюри представляют различные направления моды и критерии по отбору участников у каждого из них индивидуальны.

Кристиан Каш – Член жюри конкурса, директор "CPM":

"Для меня, как представителя бизнеса, важным элементом является то, что любая коллекция должна быть применима в жизни, чтобы ее было комфортно носить..."

Тони Федерико – Член жюри конкурса, кинематографист:

"Главный критерий - это момент, когда я хочу посмотреть на что-то дважды. Если я поворачиваю свою голову два раза, чтобы посмотреть либо на прекрасную женщину или великолепный наряд, – это значит, меня это зацепило. В своих работах, я также придерживаюсь именно этого принципа."...

Тимур Мамонов, Максим Беляев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.