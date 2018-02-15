Коммунальные контрасты Лисьего Носа: неприглядное и аварийное жилье

14 февраля, среда, 12:20

Администрация Приморского района признала, что жить в этих домах на Зеленом проспекте в поселке Лисий нос невозможно. Но жильцов пока так и не расселяют, ссылаясь на отсутствие новых квартир. Между тем, помимо всех коммунальных проблем в этих постройках, справивших полувековой юбилей, прибавилась еще одна – дереворазрушающий грибок.

Лисий нос – район Петербурга в основном частной застройки с богатой историей. Старинные дома здесь соседствуют с новыми коттеджами. Отъезжая метров пятьсот от центральной улицы поселка, будто попадаешь на съемочную площадку старого военного фильма. Правда это далеко не декорации, а реалии жизни десятка петербургских семей.