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14 февраля, среда, 12:20

Коммунальные контрасты Лисьего Носа: неприглядное и аварийное жилье

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Администрация Приморского района признала, что жить в этих домах на Зеленом проспекте в поселке Лисий нос невозможно. Но жильцов пока так и не расселяют, ссылаясь на отсутствие новых квартир. Между тем, помимо всех коммунальных проблем в этих постройках, справивших полувековой юбилей, прибавилась еще одна – дереворазрушающий грибок.

Лисий нос – район Петербурга в основном частной застройки с богатой историей. Старинные дома здесь соседствуют с новыми коттеджами.  Отъезжая метров пятьсот от центральной улицы поселка,  будто попадаешь на съемочную площадку старого военного фильма. Правда  это далеко не декорации, а реалии жизни десятка петербургских семей. 

 
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