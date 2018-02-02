Как победить зимнюю хандру

02 февраля, пятница, 11:15

Зимой люди часто ощущают плохое настроение, апатию, сонливость и повышенный аппетит - это проявления сезонного аффективного расстройства. Xасто свое состояние описывают емкой фразой: «У меня депрессия», не понимая, что депрессия и плохое настроение - далеко не одно и то же. Так как различить два этих понятия и с ними бороться?

Плохое настроение отличается от депрессии примерно так же, как ураган от июньского дождика. В холодное время года, когда световой день минимально короткий, а на улицу лишний раз не хочется выходить из-за мороза, пронизывающего ветра и постоянной темноты, особенно часто начинаешь ощущать безрадостное настроение. Это нормальное состояние человека, часто связанное с реакцией на стрессовые ситуации. Поэтому нет ничего страшного тогда, когда оно длится несколько дней. Но в случае, когда упадок настроения становится продолжительным, это является тревожным звоночком и поводом обратиться за помощью к специалисту.

Александр Еричев, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева: "Про депрессию можно говорить, когда это состояние длится не менее двух недель подряд и сопровождается целой серией еще и других проявлений. Это не только негативные мысли о себе, будущем. Но и в целом подавленные мысли, которые могут сочетаться с моторной заторможенностью. Она может сочетаться с нарушением сна. Например, человек просыпается регулярно за час до будильника. Или у него, наоборот, поверхностный сон. И опять же это не какой-то эпизод, а длится какое-то время".

Кроме того для депрессии характерна потеря аппетита. «Заедают» чаще плохое настроение. Человека, страдающего депрессией, можно узнать по вялости, заторможенности, безразличию. «Растормошить» его невозможно: он теряет интерес ко всему, что раньше радовало или доставляло ему удовольствие. Вывести из «душевного анабиоза» не могут ни горячие новости, ни приезд друзей, ни крупный выигрыш. Призывы «взять себя в руки» или «заняться делом» не работают. Помочь справиться с такой депрессией могут здесь в центре психического здоровья. При этом вы сами выберете, как хотите лечиться. На специальные занятия ходить или таблетки принимать.

Наталья Залуцкая, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева: "Диагнозы с легкостью люди себе сами ставят. И любой какой-то пустяк кокетлево называют «ах, у меня депрессия». Я ни раз слышала от девушек, которые маникюр неудачно сделали и в какое-то депрессивное состояние, как они считают попали".

Добавим от себя, что зря, многие лечатся не у врачей. Современная психиатрия уже давно ломает известные стереотипы. Например, этот аппарат заменяет антидепрессант. Транскраниальная магнитная стимуляция. Ее суть – в стимуляции коры головного мозга с помощью коротких магнитных импульсов. Эффективность этого метода в лечении депрессий была доказана больше десяти лет назад.

Леонид Горелик, зав. кабинетом функциональной диагностики Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева: "Уходит тревожность сначала. Она первая реагирует. А потом повышается эмоциональный фон и компенсируется депрессия. Не сразу конечно. Надо процедур 15 пройти, чтобы получить стойкий эффект".

Занимайтесь спортом – также рекомендуют врачи. У таких людей депрессии встречаются в 5 раз реже. Физические упражнения усиливают синтез эндорфина, который вызывает эйфорию и ощущение полноты жизни. Получасовые интенсивные физические упражнения повышают концентрацию эндорфина в 5-7 раз.

Юрий Лобанов, директор Института физической культуры и спорта РГПУ им. А.И. Герцена: "Конечно, это фитнес, различные групповые спортивные занятия, где есть музыкальное сопровождение, социализация, это позволяет воздействовать не только физической нагрузкой, но и позволяет психологически формировать механизмы, которые противостоят депрессии".

Чтобы в конце осени и начале зимы не чувствовать упадка сил и не впасть в депрессию, надо включить в свой рацион определенные продукты. Кстати, шоколад, в борьбе с депрессией абсолютно бесполезен. Самый главный элемент для хорошего настроения и борец с сезонной хандрой – гормон радости серотонин. Его наш организм вырабатывает самостоятельно из аминокислоты – триптофана, его надо получать с пищей.

Дмитрий Ковпак, врач-психотерапевт, доцент кафедры общей медицинской психологии и педагогики СЗГМУ им. И.И. Мечникова: "Как не удивительно, это икра. Такой признак роскоши, лакшери, хорошей жизни. Но такой избыток употребления икры приводит к другим болезням уже со стороны организма. Есть более здоровые условно продукты. Печень трески содержит большое количество триптофана. Нор тоже многое не съешь. Наша печень пострадает, если много жирного и маслянистого будем есть. Поэтому здесь важно умеренность, золотая середина, о которой говорили еще древние греки".

От депрессии также может защитить «психогигиена». Чтобы почувствовать себя счастливее, достаточно изменить образ мыслей. Можно изменить и пространство вокруг себя. Когда человек смотрит на красивое, в его мозгу выделяются эндорфины: вещества, которые подавляют депрессию и тревогу. И помните: хорошим настроением можно заразиться.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.