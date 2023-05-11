12:12 11 мая, четверг
RSS В избранное
10 мая, среда, 11:00

Звуки всего земного шара в одном доме – 300 музыкальных инструментов Алексея Чанилова

Версия для печати

Славянская волынка, свирель, на которой играют носом, шаманский бубен, звонница – всё это собрано в домашнем музее мультиинструменталиста, музыканта и мастера Алексея Чанилова.

Почти все сделаны им на протяжении сорока лет, кроме колоколов, с которых он всегда начинает утро. Домашнюю звонницу мастер терпеливо собирал на блошиных рынках: уникальность её в том, что она настроена на ноты.

Финский дом мастера на хуторе Славянское Выборгского района Ленинградской области посетила наша съёмочная группа.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Исследователь, путешественник и исполнитель - кто ...
07.11.2016, 17:36

Исследователь, путешественник и исполнитель - кто ...

Тема недели

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: www.vk.com/1tvspb