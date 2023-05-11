Звуки всего земного шара в одном доме – 300 музыкальных инструментов Алексея Чанилова

10 мая, среда, 11:00

Славянская волынка, свирель, на которой играют носом, шаманский бубен, звонница – всё это собрано в домашнем музее мультиинструменталиста, музыканта и мастера Алексея Чанилова.

Почти все сделаны им на протяжении сорока лет, кроме колоколов, с которых он всегда начинает утро. Домашнюю звонницу мастер терпеливо собирал на блошиных рынках: уникальность её в том, что она настроена на ноты.

Финский дом мастера на хуторе Славянское Выборгского района Ленинградской области посетила наша съёмочная группа.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург