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14 февраля, вторник, 16:34

Территория детского счастья. Аничков дворец отмечает юбилей

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Восемьдесят лет назад Дворец творчества юных задумывался как дворец детского счастья, на сегодня это 1000 секций, кружков и лабораторий. А всего здесь занимается более 16 тысяч юных петербуржцев.

Несметные сокровища хранились в помещении бывшей церкви при жизни последнего владельца дворца, тогда это был музей Александра III. В юбилейный год  здесь откроется музей Дворца творчества юных, а первыми экспонатами станут раритетные фото 36-го года, запечатлевшие реконструкцию помещений дворца для нужд новых хозяев - детей. 

Надежда Тихонова, сотрудник музейного сектора ГДТЮ: "Парадоксально то, что 37-ой год  (такой мрачный в нашей истории) был как-бы озарен этим событием, когда читаешь описания. Можно и сейчас позавидовать тем детям, которые сюда пришли. Его оснащали 228 учреждения, предприятия, завода и делали это с большой душой,  все это было хорошо продумано. Дворец был оборудован новейшей техникой.   Это были кинолаборатории, фотолаборатории, телевизоры, о которых вообще еще никто не знал. Работали биологические станции, а какие специалисты здесь работали – это особая тема!".

Лекции читал директор Эрмитажа, академик Орбели. Художественным отделом руководил Исаак Дунаевский, имя которого носит Образцовый ансамбль песни и танца. В дни блокады его юные артисты совершали свой подвиг, выступая перед ленинградцами. А лучшие воспитанники современного Аничкова, в канун юбилея Дворца, стали лауреатами звания «Звезда Аничкова дворца».

Полина Иванова,  танцовщица студии «Метаморфозы» во дворце  с рождения, благодаря маме-педагогу.

Полина Иванова 13 лет, солистка студии «Метаморфозы»: "Я помню, что всегда была у мамы на руках, она всегда меня с собой везде носила, я везде ездила. Затем начала танцевать на подтанцовках,  потом стала выходить вперед, теперь вот  дошла до многочисленных сольных партий".

Технических гениев во Дворце немало. В лабораторию беспилотных летательных аппаратов с недавних пор все чаще приходят заниматься девочки и добиваются серьезных успехов в конструировании радиоуправляемых самолетов.

Александр Матвеев, преподаватель Лаборатории Беспилотных летательных аппаратов ГДТЮ:  "Наша секция беспилотных аппаратов сильно  профориентирована, она дает  серьезную инженерную  подготовку.  Ребята, которые занимаются у нас,  без проблем устраиваются на такие предприятия,  как Радар ММС... и другие".

Но в этом году «Звездой Аничкова»  от лаборатории стал Сергей Воронков, который шесть раз брал призовые места в соревнованиях.     

Сергей Воронков, воспитанник лаборатории: "Около 6 лет занимаюсь здесь, достиг поставленных целей, построил свой летательный аппарат, научился им управлять.  Потихоньку осваиваю технологии 3Д печати для изготовления последующих моделей".

Таким живописным и безлюдным коридор Аничкова дворца запечатлел летом воспитанник фотостудии «Силуэт», лауреат премии «Звезда Аничкова дворца»  Петр Свердлов.  На городском конкурсе «Открытый мир» работы Петра в жанре «стрит-фотография» получили дипломы 1, 2 и 3 степеней.  Такие снимки, по словам Петра,  делаются мгновенно, без постановки кадра, настоящим пленочным аппаратом.

Петр Свердлов, воспитанник фотостудии «Силуэт» ГДТЮ: "Нет, пленка не лучше чем цифра,  но она дает поразительный диапазон по тонам, свету, она воспринимает совсем иначе цвет, проходящий через линзу объектива, нежели матрица.  Все-таки это такая психологическая штука, ты "ведешь процесс" от начала и до конца.  В студии есть все, чтобы этим заниматься, отличная лаборатория – это большая заслуга мастера, когда есть такие возможности - нельзя упускать их".

Герман Павлов ведет фотостудию «Силуэт» уже 30 лет.  Под его руководством ребята знакомятся даже с такими экзотическими старинными техниками как фотограмма. А вот для Олеси Михалкиной (победительницы и "Звезды" отделения кукольного театра) премьера спектакля «Бременские музыканты» будет последней. Олесе 18, уже  в этом году она выпустится из студии родного Дворца Творчества, который восемь лет был для нее вторым  домом. 

Олеся Михалкина, воспитанница Кукольного театра ГДТЮ: "Когда я только пришла, у меня была самая крошечная роль, я была маленьким солнышком, которое выходило в середине спектакля и освещало... Очень тяжело покидать это место".

Сергей Юрский и Георгий Гречко, Диана Вишнева и Александр Галибин, Николай Фоменко и Лев Додин – эти и другие  маститые выпускники, которыми гордится Дворец детского творчества, могли бы сейчас, как и много лет назад,  признаться: Аничков – это любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Олег Подъячев, Александр Высоких, Первый канал-СПб.

 
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