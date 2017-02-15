Территория детского счастья. Аничков дворец отмечает юбилей

14 февраля, вторник, 16:34

Восемьдесят лет назад Дворец творчества юных задумывался как дворец детского счастья, на сегодня это 1000 секций, кружков и лабораторий. А всего здесь занимается более 16 тысяч юных петербуржцев.

Несметные сокровища хранились в помещении бывшей церкви при жизни последнего владельца дворца, тогда это был музей Александра III. В юбилейный год здесь откроется музей Дворца творчества юных, а первыми экспонатами станут раритетные фото 36-го года, запечатлевшие реконструкцию помещений дворца для нужд новых хозяев - детей.

Надежда Тихонова, сотрудник музейного сектора ГДТЮ: "Парадоксально то, что 37-ой год (такой мрачный в нашей истории) был как-бы озарен этим событием, когда читаешь описания. Можно и сейчас позавидовать тем детям, которые сюда пришли. Его оснащали 228 учреждения, предприятия, завода и делали это с большой душой, все это было хорошо продумано. Дворец был оборудован новейшей техникой. Это были кинолаборатории, фотолаборатории, телевизоры, о которых вообще еще никто не знал. Работали биологические станции, а какие специалисты здесь работали – это особая тема!".

Лекции читал директор Эрмитажа, академик Орбели. Художественным отделом руководил Исаак Дунаевский, имя которого носит Образцовый ансамбль песни и танца. В дни блокады его юные артисты совершали свой подвиг, выступая перед ленинградцами. А лучшие воспитанники современного Аничкова, в канун юбилея Дворца, стали лауреатами звания «Звезда Аничкова дворца».

Полина Иванова, танцовщица студии «Метаморфозы» во дворце с рождения, благодаря маме-педагогу.

Полина Иванова 13 лет, солистка студии «Метаморфозы»: "Я помню, что всегда была у мамы на руках, она всегда меня с собой везде носила, я везде ездила. Затем начала танцевать на подтанцовках, потом стала выходить вперед, теперь вот дошла до многочисленных сольных партий".

Технических гениев во Дворце немало. В лабораторию беспилотных летательных аппаратов с недавних пор все чаще приходят заниматься девочки и добиваются серьезных успехов в конструировании радиоуправляемых самолетов.

Александр Матвеев, преподаватель Лаборатории Беспилотных летательных аппаратов ГДТЮ: "Наша секция беспилотных аппаратов сильно профориентирована, она дает серьезную инженерную подготовку. Ребята, которые занимаются у нас, без проблем устраиваются на такие предприятия, как Радар ММС... и другие".

Но в этом году «Звездой Аничкова» от лаборатории стал Сергей Воронков, который шесть раз брал призовые места в соревнованиях.

Сергей Воронков, воспитанник лаборатории: "Около 6 лет занимаюсь здесь, достиг поставленных целей, построил свой летательный аппарат, научился им управлять. Потихоньку осваиваю технологии 3Д печати для изготовления последующих моделей".

Таким живописным и безлюдным коридор Аничкова дворца запечатлел летом воспитанник фотостудии «Силуэт», лауреат премии «Звезда Аничкова дворца» Петр Свердлов. На городском конкурсе «Открытый мир» работы Петра в жанре «стрит-фотография» получили дипломы 1, 2 и 3 степеней. Такие снимки, по словам Петра, делаются мгновенно, без постановки кадра, настоящим пленочным аппаратом.

Петр Свердлов, воспитанник фотостудии «Силуэт» ГДТЮ: "Нет, пленка не лучше чем цифра, но она дает поразительный диапазон по тонам, свету, она воспринимает совсем иначе цвет, проходящий через линзу объектива, нежели матрица. Все-таки это такая психологическая штука, ты "ведешь процесс" от начала и до конца. В студии есть все, чтобы этим заниматься, отличная лаборатория – это большая заслуга мастера, когда есть такие возможности - нельзя упускать их".

Герман Павлов ведет фотостудию «Силуэт» уже 30 лет. Под его руководством ребята знакомятся даже с такими экзотическими старинными техниками как фотограмма. А вот для Олеси Михалкиной (победительницы и "Звезды" отделения кукольного театра) премьера спектакля «Бременские музыканты» будет последней. Олесе 18, уже в этом году она выпустится из студии родного Дворца Творчества, который восемь лет был для нее вторым домом.

Олеся Михалкина, воспитанница Кукольного театра ГДТЮ: "Когда я только пришла, у меня была самая крошечная роль, я была маленьким солнышком, которое выходило в середине спектакля и освещало... Очень тяжело покидать это место".

Сергей Юрский и Георгий Гречко, Диана Вишнева и Александр Галибин, Николай Фоменко и Лев Додин – эти и другие маститые выпускники, которыми гордится Дворец детского творчества, могли бы сейчас, как и много лет назад, признаться: Аничков – это любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Олег Подъячев, Александр Высоких, Первый канал-СПб.