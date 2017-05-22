"Покорми барса". О благотворительных проектах помощи животным

22 мая, понедельник, 12:21

Любите ли вы котиков, так как их любят в университете ИТМО. Студенты спортивного клуба «Кронверкские барсы» завели себе настоящего питомца, который может и штангу поднять и "помяукать" в Ленинградском зоопарке.

Этот барс по кличке ТИМ настоящая знаменитость. Его узнают по всей стране. Именно с ним петербургские студенты выезжают на все соревнования. И это не только символ команды, но и спортивный бренд вуза. Студенческий клуб «Кронверкские барсы» довольно молодой, он появился в северной столице всего четыре года назад, но уровень спортивных достижений здесь уже достаточно высокий. Так, например, секция по функциональному многоборью из университета ИТМО сегодня в списках российских лидеров. И это при том, что занимаются в ней будущие инженеры и программисты.

Юрий Покопцев, тренер секции по функциональному многоборью:

"Ребята, которые выступают на региональных соревнованиях по функциональному многоборью, сейчас они уже входят в 10 по региону, и в наших планах в течение ближайшего года подняться на более высокие позиции, выйти на чемпионат России".

Чтобы Тиму было не скучно, студенты решили завести ему подружку. Да, не простую, а самую настоящую. В претендентки попала снежный барс Кира из Ленинградского зоопарка. Теперь она находится на полном обеспечении молодых спортсменов. Ребята, решили взять опекунство над животным, запустив для всех желающих благотворительный проект «Покорми Барса».

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Екатерина Горбачева. Александр Высоких. Первый канал - Петербург.