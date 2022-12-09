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09 декабря, пятница, 11:00

Зимний фестиваль «Площадь Искусств», премьера «Щелкунчика» в «Приюте комедианта», выставка в МИСП и «Рождественский парад» в театрах города

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Обзор ближайших событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открылся межмузейный проект "Портрет художника".

В Театре "Приют комедианта" в ближайшие выходные премьера недетского "Щелкунчика".

29-ый фестиваль "Рождественский парад" продолжает показы спектаклей на театральных площадках города.

Зимний фестиваль "Площадь Искусств" откроется 13 декабря в Санкт-Петербургской филармонии.

Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

 
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