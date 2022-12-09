Зимний фестиваль «Площадь Искусств», премьера «Щелкунчика» в «Приюте комедианта», выставка в МИСП и «Рождественский парад» в театрах города

Обзор ближайших событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открылся межмузейный проект "Портрет художника".
В Театре "Приют комедианта" в ближайшие выходные премьера недетского "Щелкунчика".
29-ый фестиваль "Рождественский парад" продолжает показы спектаклей на театральных площадках города.
Зимний фестиваль "Площадь Искусств" откроется 13 декабря в Санкт-Петербургской филармонии.
Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург