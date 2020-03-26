Есть ли жизнь на карантине?

25 марта, среда, 14:59

Эпидемия коронавируса еще раз показала, насколько люди, живущие в разных концах мира, связаны друг с другом и как от одного человека зависит безопасность и даже жизни многих окружающих людей. Самоизоляция - одна из мер, которая не только помогает остановить эпидемию, но и навести порядок в собственном доме, сблизиться со своей семьей.

Верный способ избежать стресса: увидеть за новой проблемой – новые возможности, уверена Анастасия Борисова, востребованный эксперт по управлению стрессом и временем. В связи с эпидемией, она проводит вебинары для медсестер и учителей Ленобласти, а тем, кто оказался в ситуации домашнего карантина советует, пользуясь случаем, избавиться от ненужных вещей на полках и освоить новый метод раскладки одежды в шкафу.

Перейдя на карантин с двумя детьми – Настя перестала вести в спортзале тренировки, но взяла себе за правило ежедневно работать с тренировочными петлями, дающими нагрузку на все тело. А еще, как нутрициолог, поддерживает привычки к здоровому питанию: как бы ни тянуло заесть стресс сладостями и углеводами.

Режим и правила – то, что может спасти семью, в которой взрослые перешли на удаленную работу, а дети на карантин. Дмитрий Шумков – руководитель небольшой строительной компании теперь ведет бизнес в компании жены и двоих детей восьми и 12 лет.

Не лучшее время для бизнеса, зато, наконец-то, можно всей семьей наиграться в новую скандинавскую игру класк и старые добрые пазлы. Подготовить рассаду к дачному сезону и приучить детей к домашним делам.

Скрипичный концерт – в загородном доме! Теперь семья Шевчуковых проводит настоящие музыкальные салоны, правда, для узкого семейного круга. Иное общение и выезды в город - полностью ограничены. Перебраться на время домашнего карантина за город – для петербуржцев общая тенденция. Ретривер по имени Харрис счастлив: теперь сестры гуляют с ним по несколько часов, мама – Валерия, пользуясь случаем, пишет научную работу по неонатологии и не переживает за пропущенные уроки девочек.

Сделать все, что давно собирался, да времени не было, укрепить здоровье и иммунитет, наконец, просто побыть с самим собой – все это возможности для тех, кто может выбрать самоизоляцию на время пандемии. Но пожилым людям, для которых вирус особенно опасен, обеспечить уютный домашний карантин просто необходимо.

Анастасия Тамило, Антон Голубев, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал, Санкт-Петербург.