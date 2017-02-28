Жизнь и музыка в стиле джаз

27 февраля, понедельник, 14:16

Джазовому направлению в музыке больше века. И хотя российский джаз значительно моложе, а в нашем городе сейчас есть всего 2 специализированные концертные площадки, где играют только джаз, в Петербурге тоже немало музыкантов и меломанов, ведущих активную жизнь в стиле «джаз».

Феликс Народицкий, трубач, педагог, директор международных джазовых фестивалей, 23 года назад открыл в Петербурге Джазовый клуб, который, по версии американского журнала "Downbeat", вошел в топ 150 лучших джаз-клубов мира. У Петербурга есть свой козырь в мировом джаз-сообществе - это самобытная авторская музыка, уверяет Народицкий.

Феликс Народицкий, управляющий партнер Джаз-клуба:

"В Питере можно отметить таких музыкантов, как Игорь Волков, Вячеслав Гайворонский, Андрей Кондаков, у них огромное количество разных альянсов и с российскими музыкантами, и с западными, и с Бутманом есть проекты, и с Аркадием Шилклопером. Чем мы можем удивить – так это авторской музыкой. "

"Северный джаз" – название последнего альбома петербургской группы "intuitive project" - могло бы дать имя музыкальному направлению, но вокалистка Юлия Варди и музыкант Ярослав Образцов уверяют: наша концепция - это отсутствие концепций.

Юлия Варди, вокалист, автор; Ярослав Образцов, клавиши, аранжировка:

"Мы это понимаем как способ выражения в музыке. Джазовым музыкантом может стать только свободный внутренне человек. Мы стараемся делать музыку не похожей ни на кого."

Юлия Варди и Ярослав Образцов познакомились в музыкальной школе: она преподавала вокал, он был концертмейстером. Так Юлия нашла аранжировщика и клавишника, а Ярослав – вокалистку с оригинальным авторским материалом. Теперь музыканты уже 5 лет играют и создают свою интуитивную музыку в разных точках планеты. Путешествия – один из главных атрибутов жизни в стили джаз.

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Антон Голубев. Екатерина Горбачева. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

