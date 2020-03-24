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24 марта, вторник, 13:06

Живое слово и его мастера

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21 марта, с 1999 года по решению ЮНЕСКО отмечается как всемирный день поэзии, а мы предлагаем сегодня поговорить об исчезающей поэзии мастера художественного слова и о том как вернуть поэзию в жизнь современных людей.

Поэзию мало читать по книгам – она должна звучать, утверждает народный артист России Сергей Новожилов. В Петербурге многие годы артист вел памятные церемонии на Пискаревском мемориале и Серафимовском кладбище. А на вопрос, сколько он знает стихов – Новожилов отшучивается: "У меня материала на 25 часов радиовещания!" От Пушкина до Набокова. 55 лет служит в Санкт-Петербург концерте. Начал карьеру мастера художественного слова – в 7 лет.                                                                                                                                                                                              

 
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