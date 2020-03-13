Женская одежда середины 19 века на выставке в Кунсткамере. Фестиваль балета "Мариинский". "Царь-миротворец и русская армия" - выставка к 175-летию со дня рождения Александра Третьего.

13 марта, пятница, 13:33

Обзор культурных событий Петербурга

Женская одежда из различных регионов России. В музее антропологии и этнографии открылась выставка "Мудрено сотворено". 120 лет эти экспонаты хранились в фондах музея и никогда ранее не выставлялись. Выставку посвятили 175-летию Русского географического общества. По оценкам специалистов, вся эта одежда была изготовлена в середине девятнадцатого века. На выставке также представлены предметы, сопровождавшие быт русских женщин, которых с малых лет готовили к семейной жизни.

"Мариинский" вновь станет точкой притяжения тех, кто ценит искусство танца. Великая классика, шедевры мастеров XX века, опыты молодых хореографов и выступления зарубежных звёзд — всё это вошло в программу ведущего балетного фестиваля страны. Одним из главных событий станет выступление Дианы Вишнёвой в главной партии балета "Анна Каренина". Чтобы за один вечер увидеть солистов в разных амплуа, стоит посетить их творческие вечера. Например, бенефис Владимира Шклярова. В классических балетах программы можно будет увидеть зарубежных звёзд.

Личные вещи Александра Третьего, документы и фотографии, рассказывающие о различных этапах жизни и многолетней военной службы императора. В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России открылась выставка "Царь-миротворец и Русская армия. К 175-летию со дня рождения Александра III". Из личных вещей представлена прежде всего форменная одежда и женский плащ, принадлежащий супруге императора.

В театре на Литейном премьера спектакля "Мандат" в постановке Дениса Азарова. Главным героям выпало жить в эпоху перемен. Однажды семья Гулячкина решает, что заветный "мандат" станет их пропуском в новую жизнь и подарит больше привилегий. Но увы, напротив, теряют себя. Премьера спектакля "Мандат" сегодня и завтра вечером в театре "На Литейном".

Быт, занятия и обычаи старообрядцев Поволжья представлены в Российском этнографическом музее. Около двухсот пятидесяти предметов из фонда музея познакомят с некоторыми сторонами скитской жизни. Зрители увидят костюмы, обыденные и праздничные наряды девушек и парней, замужних женщин и мужчин. Воссозданы сцены крестинного обеда, посиделки в скиту, работы в токарной мастерской и книжной лавке. Особое место уделено атрибутам старообрядческой православной традиции. Выставка "В лесах и на горах: быт старообрядцев Повольжья" проходит в Российском этнографическом музее и продлится до 10 мая.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.