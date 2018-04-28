Женщины-предприниматели рассказывают о своих достижениях и взглядах на бизнес

28 апреля, суббота, 13:20

В России, с ее суровыми законами ведения бизнеса, заниматься своим делом кажется чисто мужским занятием. Но в последнее время все больше женщин начали интересоваться предпринимательством. По сути, нет женского или мужского бизнеса. Бизнес - это бизнес, а кто им управляет - другой вопрос.

Примерно до конца 90-х годов российская предпринимательница ассоциировалась исключительно с фигурой "женщины-челнока", продавца на рынке, в лучшем случае с владелицей парикмахерской или салона красоты. Сегодня ситуация качественно иная. Многие предпринимательницы по видам бизнеса, его масштабам стоят вровень с мужчинами.

Они представлены не только в торговле, сфере услуг, традиционных для женщин, но и в агропромышленном комплексе, строительстве, высокотехнологичных отраслях, банковском деле. И тому пример Ирина Блиндерова. Инженер по образованию, несколько лет назад освоила все тонкости 3D-печати и открыла свою студию. Сама технология, безусловно, не нова, новшество - в коммерциализации данного вида деятельности.

Ирина Блиндерова, предприниматель: "К нам не обращаются за услугой, к нам приходят с проблемой. Это может быть сломанная кнопка от камеры, и все, ты ничего не можешь с ней сделать. А может быть отсутствие какого-нибудь полноценного механизма на производстве, который нужно придумать, спроектировать, адаптировать для 3D-печати, либо фрезеровки и произвести. Тестовый образец, а потом еще и партию. Мы можем это сделать и сделать малыми людскими ресурсами. Мне не нужно большое количество рук, чтобы получить готовое изделие на выходе".

Азарт сделать данную технологию производства изделий востребованной на рынке помог Ирине не только удержаться "на плаву", но и развиваться. При этом она легко справляется и с воспитанием сына.

Ирина Блиндерова, предприниматель: "Ребенок например в восторге от моей работы. И когда он сюда приходит испытывает большое количество положительных эмоций. Рассказывает мне о том, что мама, ты знаешь, что есть 3D-ручки. Да ты что? Мне девочка в садике рассказывала. Это так круто. Я говорю, серьезно? Хочет мне еще рассказать о чем-то новом".

Сегодня половина женского бизнеса сконцентрирована в сфере торговли, общественного питания и других услуг. Тогда как, скажем, в промышленности этот показатель составляет всего 15%. В высокотехнологичных отраслях, выпуске инновационной продукции эти цифры еще меньше. Эта фармацевтическая компания – сугубо женская. Владеют ей мама и дочь. Генеральный директор их родственница. Приобрели они ее уже как готовый бизнес. Но на выпуске трех кремов не остановились. Сейчас производят и детские крема, и бытовую химию, и косметику.

Ольга Окерешко, предприниматель: "Это помещение – хранилище лабораторных образцов. Это такое сердце, в котором мы проводим очень много времени. Потому что всегда все на себе пробуем, как это пахнет, как это работает, какие ощущения вызывает. Чудесный бизнес, потому что ты постоянно находишься в эйфории от того, что свой вклад в разработку тоже вносишь".

Ольга к бизнесу сейчас активно приобщает и свою дочь. Передает ей тонкости предпринимательства и управления персоналом.

Екатерина Петровская, дочь Ольги Окерешко: "Я вообще в бизнесе с 16 лет. Но с переменным успехом. Т.е. меня родители всегда старались ввести в курс дела, но просто в силу возраста, мне было местами не очень интересно. А сейчас стало очень интересно. В последний год я почувствовала связь с этим, почувствовала, что хочу это продолжать. Мне стало интересно, именно то, что я лично могу в это привнести. А я в это могу привнести элемент творчества".

Женское предпринимательство — это понятие, которое уже вышло за рамки гендерного определения и несет в себе смысл социализированного бизнеса. Екатерина Сокальская несколько лет назад открыла Детскую академию наук – развивающее пространство для детей. Екатерина - сторонница такого образовательного процесса, в котором сначала нужно понять, к чему ребенок по-настоящему предрасположен, а уже потом стимулировать его деятельность.

Екатерина Сокальская, предприниматель: "Современному миру не очень нужны бизнесмены, если честно. Современному миру нужны люди, которые любят то, что они делают. И любят из всей глубины души. В предпринимательство и бизнес люди идут по очень разным мотивациям. Когда родились мои дети, пришло время строить детский центр. Мне очень хотелось, чтобы они жили в принципиально другом окружении. Чтобы то, что в них возникало, чтобы оно соответствовало тому, что я вижу, и как я вижу мир. Для меня это хобби или моя болезнь, я не могла этого не делать".

Россия – единственная страна в мире, в которой доля женщин, стремящихся заняться предпринимательством, заметно превосходит долю мужчин. Важно поддержать, и, возможно, уже скоро для женщин-предпринимателей появятся административные преференции.

Игорь Цыжонов. Максим Беляев. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.