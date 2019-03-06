Женщина года - 2019

06 марта, среда, 15:03

Самые обаятельные и привлекательные. Петербурженки, которым доступно все! В 12 раз конкурс «Женщина года» открывает новые имена успешных дам.

В этом году на конкурс "Женщина года" было подано 130 заявок. После отбора в финал вышли 87 участниц.

В номинации "Медицина" каждый год самое большое количество участников. Наталья Зайцева, врач ультразвуковой диагностики, одна из них. На конкурс "Женщина года" ее выдвинули коллеги. В детской больнице Святой Марии Магдалины она работает уже 21 год. И именно к этому доктору всегда обращаются в самых сложных случаях, и часто за "кадром" называют врачом от Бога. Исследования Натальи Арсеньевы всегда настолько точны, что исключают любые вопросы в постановке диагноза.

Валентина Ситникова заведующая детской библиотекой имени Лермонтова на четвертой красноармейской и не ожидала, что окажется в этих списках номинантов. Ведь работа библиотекарей чаще всего не публична и не видна обывателям. Хотя об этом месте вряд ли можно так сказать. Здесь есть и детская зона, и место для проведения мастер-классов, и даже свой собственный выставочный зал, где можно увидеть оригинальные работы различных художников и фотографов. По словам Валентины Ивановны, именно такой сегодня и должна быть детская библиотека.

Спортсмен – это не профессия, это призвание. Так считает Светлана Гусева - тренер высшей категории по дзюдо и финалистка конкурса "Женщина года" в номинации "Физическая культура". Сегодня ее воспитанники - неоднократные призеры различных чемпионатов. Однако, высокие результаты без правильной философии в этом виде спорта невозможны, говорит Светлана. Именно этому она и старается учить юных спортсменов.

Победительниц конкурса "Женщина года" по традиции объявили накануне 8 марта. В церемонии награждения принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он вручил гран-при и специальный приз, а также поздравил с наступающим международным женским днем всех участниц конкурса.

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.