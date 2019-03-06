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06 марта, среда, 15:03

Женщина года - 2019

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Самые обаятельные и привлекательные. Петербурженки, которым доступно все! В 12 раз конкурс «Женщина года» открывает новые имена успешных дам.

 

В этом году на конкурс "Женщина года"  было подано  130 заявок. После отбора в финал  вышли  87 участниц.

В номинации "Медицина" каждый год самое большое количество участников. Наталья  Зайцева, врач ультразвуковой диагностики, одна из них. На конкурс "Женщина года" ее выдвинули коллеги. В детской больнице Святой Марии Магдалины она работает уже 21 год.  И именно к этому доктору всегда обращаются в самых сложных случаях, и часто за "кадром" называют врачом от Бога. Исследования  Натальи Арсеньевы всегда настолько точны, что исключают любые вопросы в постановке диагноза.

Валентина Ситникова заведующая детской библиотекой имени Лермонтова на четвертой красноармейской и не ожидала, что окажется в этих списках номинантов. Ведь работа библиотекарей чаще всего не публична и не видна обывателям. Хотя  об этом месте вряд ли можно так сказать. Здесь есть и детская зона, и место для проведения мастер-классов, и даже свой собственный выставочный зал, где можно увидеть оригинальные работы различных художников и фотографов. По словам Валентины Ивановны, именно такой сегодня и должна быть детская библиотека.

Спортсмен – это не  профессия, это призвание. Так считает Светлана Гусева -  тренер высшей категории по дзюдо и  финалистка конкурса "Женщина года" в номинации "Физическая культура".  Сегодня ее воспитанники - неоднократные призеры различных чемпионатов. Однако, высокие результаты без правильной философии в этом виде спорта невозможны, говорит Светлана. Именно этому она и старается учить юных спортсменов.

Победительниц конкурса "Женщина года" по традиции объявили накануне 8 марта. В церемонии награждения принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.  Он вручил гран-при и специальный приз, а также поздравил с наступающим международным женским днем всех участниц конкурса.

 

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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