Жемчужина Валдай - как изменяется городская среда малых городов и почему это так важно для регионов?

10 декабря, четверг, 11:04

Расскажем о тех преобразованиях, которые ждут город Валдай и о том, что уже сделано.

Место, где бордюр превращается в поребрик – город Валдай. Чем он примечателен и почему сюда с каждым годом приезжает все больше гостей из Петербурга, Москвы и других регионов?

Город Валдай Новгородской области – негласная середина пути на дороге между Петербургом и Москвой. Не зря символом города уже несколько столетий является Валдайский колокольчик – это поддужный колокольчик, который ямщики вешали на упряжки лошадей, чтобы их было лучше слышно. Сегодня, именно в Валдае можно найти крупнейшую в России коллекцию колоколов.

Валдай богат своей историей и жители города ею гордятся. 20 лет назад по общественной инициативе здесь была высажена вот эта березовая аллея, которую посадили в честь ветеранов войны. Когда деревья выросли, проект решили доработать и установили на аллее информационные стенды о валдайцах героях-войны, социалистического труда, да и просто о тех, кто был участником больших событий.

Валдай это город с пятисотлетней историей и здесь сохранилась уникальная купеческая застройка уездного города царской России. Неудивительно, что туристы здесь не редкое явление.



Юрий Стадэ, глава Валдайского муниципального района: "Туризм для Валдая и Валдайского района - это очень важная строчка, на которую мы обращаем внимание. Даже если сейчас она не очень "приносящая", но перспективу мы видим точно. За последние 3 года мы прямо стартанули в развитии туризма".

Однако, помимо памятников архитектуры, комфортом городской среды Валдай до последнего времени похвастать не мог. За счет частных инвесторов, здесь появилась красивая набережная и поляна сказок для детей, но исторический центр нуждался в комплексном благоустройстве. Два раза город подавал заявку на федеральный грант от Минстроя России, но по разных причинам до финального этапа не доходил. В этом году к разработке проекта привлекли Петербургский архитектурно-строительный университет.



Никита Батраков, ведущий архитектор проектной студии СПбГАСУ:

"Специфика была, чтобы в уже существующей застройке города создать новый тип общественного пространства, но при этом соеденить его с уже существующими общественными пространствами, как Поляна сказок и Место Валдай".

Разработанный СПбГАСУ проект благоустройства выиграл конкурс Минстроя России для малых городов и в ближайшее время Валдай получит федеральный грант в несколько десятков миллионов рублей.



Ирина Александрова, главный специалист Комитета ЖКХ: "Непосредственно благоустраивать мы будем нижнюю часть площади Свободы, вот то, что мы сейчас здесь видим. Затронем подход к набережной, избыточная дорожная сеть сейчас, как вы видите. Три проезжие части, у нас машин столько нет. Та часть, которая ближе к зданиям, она будет расширена и она будет пешеходным бульваром. Она будет вымощена и она будет обладать озеленением, мы все такие часть Валдайского национального парка и хочется, чтобы зелени было много".

Времени на воплощение в жизнь задуманного не так уж и много, согласно условиям конкурса, все работы должны быть закончены в течение следующего года.



Юрий Стадэ, глава Валдайского муниципального района:

"Такого финансирования от федерального центра я не помню. То, что это значит для нас, для города, для региона в целом – это импульс. Вот человек нуждается в чем-то это, как вдох, прежде всего для центральной части города, но это потянет и все остальное, и бизнес, и другие территории города".

С каждым годом все больше россиян проявляет интерес к неизведанным уголкам своей страны. Валдай, с его заповедными местами, историческим наследием и новым взглядом на благоустройство городской среды достоен занять ключевое место в палитре внутренних туристических маршрутов.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Катерина Горбачева и Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.