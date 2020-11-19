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19 ноября, четверг, 11:32

ЖК "Три апельсина" и "На Заречной" достроят. В Доме национальностей прошла донорская акция . Заболевшие коронавирусом получат бесплатные лекарства

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Город.Общество. Политика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Коротко о главных событиях недели.

Власти Петербурга  подписали соглашение с инвестором, который достроит проблемные объекты. Речь идёт сразу о нескольких долгостроях компании "Норманн" в Выборгском районе — это жилые комплексы "На Заречной" и "Три апельсина". Дольщики ждут там своих квартир уже несколько лет. Их обещали ввести в эксплуатацию в 2016 году. Сейчас они, по инициативе комитета по строительству, внесены в реестр проблемных объектов.

Жилые комплексы "На Заречной" и "Три апельсина" будет достраивать компания РСТИ" - это одно из федеральных системообразующих предприятий строительной отрасли.  Подписание всех необходимых бумаг планируют провести уже в этом году.  Работа по завершению долгостроев в Петербурге ведется с 2014 года. За это время город закончил строительство 106-ти домов -  это 52 проблемных объекта.

Маршрут троллейбуса №46 на проспекте Ветеранов продлили. Он соединил железнодорожную станцию "Сергиево" с Ленинским проспектом. Теперь  жители новостроек смогут быстрее добираться до метро. Новый участок трассы не оборудован контактной сетью. Поэтому там применяется технология увеличенного автономного хода троллейбуса.

На сегодняшний день в Петербурге уже 9 маршрутов, на которых применяется технология увеличенного автономного хода. Петербургская маршрутная сеть троллейбусов постоянно расширяется. На данный момент она самая крупная среди городов России.

В Петербурге в Доме национальностей прошла акция "Мы одной крови". Целый день там работала выездная бригада городской станции переливания. Среди желающих сдать кровь были представители национально-культурных объединений Петербурга, в том числе диаспор Армении и Азербайджана, специалисты профильного комитета Смольного и активисты. Всего около 50 человек.

Из-за пандемии число доноров сократилось. В некоторых медицинских учреждениях наблюдается сегодня нехватка крови и ее компонентов.

26 тысяч петербуржцев с коронавирусом получат бесплатные лекарства на дому. Северная столица получила от федерального центра субсидию - 203 миллионов рублей, которые потратят на амбулаторную помощь. Деньги уже распределили между районами. В перечень лекарств включены около 16 препаратов.

Таким образом, лечение будет осуществляться с  первого дня, чтобы избежать серьезных последствий и осложнений, которые могут привести к госпитализации. Препараты будут выдаваться по трем схемам лечения: при легком течении болезни, при средней и при средней тяжести. Стоимость одной схемы лечения от полутора до 16  тысяч рублей.

Ирина Товкалева. Олег Подъячев Линда Черкасова. Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург.

 
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