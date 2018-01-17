Зеркала большого города

16 января, вторник, 11:38

Зеркало – удивительное изобретение человечества. Его очень любят мистики и оккультисты. Долгое время именно зеркало было неотъемлемым атрибутом роскоши и достатка. Сегодня, это предмет ежедневного обихода.

Свое отражение в воде человек увидел еще на заре времен и с тех пор всеми силами старался создать возможность увидеть отражение самого себя. Первые отполированные металлические зеркала появились еще в бронзовом веке. Тогда же появились и первые легенды, связанные с зеркалом. Секрет китайских зеркал, «пропускающих свет» был разгадан только столетия спустя, но как это могли сделать в древнем мире, непонятно до сих пор.

Надежда Щедрина, экскурсовод, сотрудник Музея оптики Университета ИТМО: "В древнем Китае были созданы древнекитайские магические зеркала, они так и называются. Солнечный зайчик, пущенный с такого зеркала, показывал очень необычный магический узор".

Первые стеклянные зеркала стали делать в Европе в 13-м веке. Тогда стоимость зеркала могла равняться стоимости корабля.