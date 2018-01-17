Зеркала большого города

Зеркало – удивительное изобретение человечества. Его очень любят мистики и оккультисты. Долгое время именно зеркало было неотъемлемым атрибутом роскоши и достатка. Сегодня, это предмет ежедневного обихода.
Свое отражение в воде человек увидел еще на заре времен и с тех пор всеми силами старался создать возможность увидеть отражение самого себя. Первые отполированные металлические зеркала появились еще в бронзовом веке. Тогда же появились и первые легенды, связанные с зеркалом. Секрет китайских зеркал, «пропускающих свет» был разгадан только столетия спустя, но как это могли сделать в древнем мире, непонятно до сих пор.
Надежда Щедрина, экскурсовод, сотрудник Музея оптики Университета ИТМО: "В древнем Китае были созданы древнекитайские магические зеркала, они так и называются. Солнечный зайчик, пущенный с такого зеркала, показывал очень необычный магический узор".
Первые стеклянные зеркала стали делать в Европе в 13-м веке. Тогда стоимость зеркала могла равняться стоимости корабля.
Надежда Щедрина, экскурсовод, сотрудник Музея оптики Университета ИТМО: "В Венеции делали первые стеклянные зеркала, и именно венецианские мастера обладали секретом этих зеркал. Тогда было сложно сделать плоские зеркала, поэтому из стекла выдували большие сосуды, часть поверхности срезали, с обратной стороны покрывали специальным составом и получались необычные выпуклые зеркала".
Ну, а родиной привычных для нас плоских стеклянных зеркал считается Франция. Именно оттуда мода на большие зеркала в дворцовых залах пришла в Петербург. Даже в начале XX века, отражающая поверхность длиной больше одного метра считалась роскошью. Крупнейшее дореволюционное зеркало, сохранилось в особняке Румянцева, где сегодня располагается музей истории нашего города.
Татьяна Тверье, научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга: "Зеркало действительно уникальное, потому что оно самое большое в городе. Его площадь - 17 квадратных метров, таких зеркал в городе больше нет. Как вы видите сами по размерам этого зеркала, ни в один оконный или дверной проем оно не входит. По Неве зеркало привезли сюда, подняли на второй этаж, разобрали одно из окон и установили его сюда".
Даже сегодня, когда зеркала стали для всех предметами привычными, уникальный экспонат в особняке Румянцева привлекает туристов и горожан.
Мы обратились на одно из крупных стекольных производств, с вопросом: «А делают ли сегодня гигантские зеркала, и есть ли на них спрос?». Оказывается, изготовить гигантскую зеркальную поверхность - не проблема, вот только его транспортировка и дальнейшее использование окажется весьма проблематичным.
Антон Седов, руководитель производства стекольного предприятия: "Достаточно тяжело занести зеркало большого размера в уже построенное помещение, зеркало большого размера. Чаще всего это могут быть современные спортивные залы, где используется зеркальная поверхность во всю стену, в частных домах такие изделия не пользуются спросом".
Кстати, любое современное зеркало имеет свой уровень качества, который измеряется степенью кривизны. Самое точное зеркало имеет маркировку М0, но обычному покупателю, как правило, недоступно. Отечественные производители работают с категорией М1. А вот покупая зеркало из Китая, будьте осторожны. Категория М4, которая годится уже для комнаты смеха, также может стоять на полке магазина. Стоит признать, сегодня обычные зеркала уже не столь интересны, но зеркальный эффект стали использовать для других нужд.
Антон Седов, руководитель производства стекольного предприятия: "Огромное количество стеклопакетов, если вы обращаете внимание, на современных зданиях имеют зеркальный эффект. Они не прозрачные, они отражают объекты. Это и есть тончайший слой различных металлов, которые придают им различные световые эффекты и различные свойства энергоэффективности".
Стеклопакет, который по теплоизоляции заменяет кирпичную стену или покрытие, которое полностью защищает даже от самого яркого солнца, снаружи выглядит зеркальным. Площадь высотного здания, покрытого таким стеклом, составляет больше 10 тысяч квадратных метров – чем не зеркало для большого города?
Тимур Мамонов, Антон Голубев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.