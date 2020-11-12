Здоровый образ жизни не только дома, но и на работе! Как работодатели заботятся о здоровье сотрудников

12 ноября, четверг, 10:33

Быстрее, сильнее, выше. В Ленинградской области ищут самую здоровую рабочую среду. Среди предприятий объявлен конкурс корпоративных ЗОЖ-программ.

На заводе имени Морозова физической культуре и здоровому образу жизни всегда уделяли большое внимание. Здесь есть свои команды по футболу, баскетболу, настольному теннису и многим другим видам спорта. Корпоративные турниры проходят каждый месяц. Кроме того, сотрудники завода постоянно участвуют и в областных спортивных состязаниях. Для кубков и почетных грамот здесь выделили даже отдельную комнату, чтобы поместить все награды.

К здоровью сотрудников на заводе имени Морозова руководство относится очень внимательно. На предприятии есть два собственных здравпункта, где каждый желающий совершенно бесплатно может сдать кровь на динамический анализ, сделать прививку от гриппа и энцефалитного клеща, а так же получить противовирусные препараты, которые, кстати, выдаются регулярно даже тем, у кого нет признаков ОРВИ. Результаты такой работы налицо - сотрудники здесь болеют очень редко. Подобный опыт заботы о работниках сегодня нужно пропагандировать и приводить в пример, считают в правительстве Ленинградской области.

Именно поэтому в этом году среди предприятий Ленинградской области решили организовать конкурс корпоративных программ здоровья. Он проходит в регионе впервые. Организаторы надеются выявить и популяризировать наиболее удачные ЗОЖ-программы. Помимо мотивации сотрудников будет оцениваться проведение профилактических мероприятий и снижение экономических затрат предприятия, связанных со снижением заболеваемости и потерей времени на вредные привычки.

С чего начать правильный образ жизни и как его организовать на работе - ответить на эти вопросы участникам конкурса помогут сотрудники областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Сегодня они в гостях у детского сада. Тема ЗОЖ сейчас очень актуальна, считает руководство дошкольного учреждения. Здесь уже организовали занятия гимнастикой для воспитателей и нянь во время тихого часа, и планируют расширить этот опыт.

Пропагандировать здоровый образ жизни среди своих сотрудников предприниматель Мария Вечканова стала два года назад. Все началось с корпоративов. "Посиделки" в ресторанах заменили на коллективный активный отдых на природе. После этого в офисе появилась мини-кухня, с целью сохранения индивидуального режима питания, а так же травяные чаи и сухофрукты. Во время перерывов сотрудники здесь играют в логические игры и наслаждаются видами Невы – это разгружает мозг и повышает эффективность. А перед началом рабочего дня на утренней зарядке заряжаются бодростью и хорошим настроением.

Сбор заявок на участие в конкурсе продлится до 1 декабря. Лучшие корпоративные программы будут выбраны перед новым городом, и предприятия, в которых они организованы, наградят в правительстве Ленинградской области.

Ирина Товкалева. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова. Ангелина Введенская. Первый канал. Санкт-Петербург.