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19 июля, вторник, 12:36

Завершена реставрация Императорской фермы в Царском Селе

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В последние годы Александровскому парку возвращается былое величие. Здания, находившиеся в аварийном состоянии, реставрируют, чтобы сохранить их для потомков. В птичнике уже живут фазаны и павлины, каретный сарай используется по назначению, в бывшем коровнике сделали конюшню.

Пока завершён первый этап реставрации: несколько зданий приобрели исторический облик, а сотрудники музея готовят концепцию креативного общественного пространства, которое развернется на территории Императорской фермы.

Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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